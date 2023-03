Daniel Brière laissé sous le choc par son fils

Daniel Brière s’est dit très déçu par le geste abject de son fils Carson, qui a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine.

Le hockeyeur de l’université Mercyhurst a été filmé dans un bar avec des amis, et on le voit pousser sans aucun regret un fauteuil roulant situé en haut d’un escalier. Celui-ci appartenait à une personne handicapée ayant bénéficié de l’aide de ses amis pour aller à la salle de bain du sous-sol.

«J’ai été sous le choc de voir les actions de Carson dans la vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux hier [mardi], a réagi Daniel Brière par voie de communiqué, selon le journaliste du site The Athletic Michael Russo. Elles sont inexcusables et entièrement à l’encontre des valeurs de notre famille sur le traitement avec respect des gens. Carson est vraiment désolé et il accepte pleinement les responsabilités de ses actes.»

«Je suis profondément désolé de mon comportement de samedi. Je n’ai aucune excuse pour mes actions et je ferai tout en mon possible pour compenser ce manque total de jugement», a assuré Carson dans la même dépêche.

Le comportement déplorable de l’un des trois fils de Brière est venu entacher la bonne nouvelle qu’il a reçue il y a moins d’une semaine. L’ancien joueur du Canadien de Montréal est devenu directeur général intérimaire des Flyers de Philadelphie.