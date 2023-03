Le Canadien a surpris les Penguiins hier soir à Pittsburgh en l’emportant 6-4.

En entrevue à JiC, le défenseur québécois Pierre-Olivier Joseph est revenu sur cette défaite qui pourrait s’avérer couteuse pour les Penguins qui sont actuellement impliqué dans la course aux séries éliminatoires. «On essaie d’entrer en séries et si possible plus haut que le «Wild Card». C’est certain qu’on aurait souhaité une victoire.» Le match de mardi a été couteux également au niveau des blessures chez les Penguins qui ont vu les défenseurs Jeff Petry et Jan Rutta quitter la rencontre. «On aime pas ça voir des défenseurs tomber au combat surtout dans un match comme ça, mais ça fait parti de la «game» comme on dit».

Par ailleurs, Pierre-Olivier Joseph se réjouit du retour au jeu de son compatriote Samuel Poulin absent depuis maintenant trois mois. «C’est une des meilleures nouvelles que j’ai reçu cette semaine. Je suis tellement content pour lui. C’est une personne extraordinaire. C’est un bel exemple pour la future génération».

Les Penguins affronteront les Rangers au Madison Square Garden de New York, jeudi soir. Une rencontre qui sera présenté sur les ondes de TVA Sports.

Vous pouvez écouter l’entretien complet de Jean-Charles Lajoie avec Pierre-Olivier Joseph dans le vidéo ci-dessus.