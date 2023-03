NFL : Baker Mayfield, successeur de Tom Brady chez les Buccaneers

Les Buccaneers de Tampa Bay devaient trouver un nouveau quart-arrière après la retraite de Tom Brady plus tôt cet hiver et ils ont jeté leur dévolu sur Baker Mayfield, mercredi.

D’après le réseau ESPN, les deux parties se sont entendues sur les clauses d’un contrat d’un an et de 8,5 millions $.

Mayfield aura de grands souliers à chausser l’an prochain, Brady ayant quitté la NFL après avoir disputé les trois dernières campagnes de sa carrière chez les «Bucs», remportant au passage un Super Bowl. L’ancien des Browns de Cleveland a amorcé la dernière année avec les Panthers de la Caroline, qui l’ont acquis avant le début de la saison. Toutefois, il n’a pas été suffisamment convaincant, de sorte que l’équipe de Charlotte l’a soumis au ballottage après sept matchs disputés.

Les Rams de Los Angeles ont saisi l’occasion de le réclamer. En 12 parties au total, le pivot de 27 ans a récolté 2163 verges et 10 touchés, contre huit interceptions.

Chez les autres quarts-arrière qui ont bénéficié de leur autonomie, Sam Darnold et Andy Dalton se sont déniché une nouvelle équipe. Ils ont respectivement signé des contrats avec les 49ers de San Francisco et les Panthers. Le premier a obtenu un contrat d’un an pour un montant de 4,5 millions $, tandis que le second a paraphé une entente de deux ans d’une valeur totale de 10 millions $.

Un talentueux receveur avec les «Pats»

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont mis la main sur l’un des receveurs de passes les plus talentueux parmi les joueurs autonomes disponibles.

Selon «The Score», JuJu Smith-Schuster a signé un contrat de trois ans d’une valeur totale de 33 millions $. L’athlète de 26 ans a confirmé son embauche sur son compte Twitter.

«Je suis excité de ce nouveau chapitre en Nouvelle-Angleterre, a-t-il écrit. Je vais donner tout ce que j’ai à cette organisation. Merci de croire en moi!»

Les «Pats» devaient trouver un remplacement à Jakobi Meyers, qui était le receveur numéro 1 du club l’an passé. Ce dernier a pour sa part obtenu un contrat identique à celui de Smith-Schuster, mais avec les Raiders de Las Vegas.

Le nouveau venu chez les Patriots a disputé les cinq premières saisons de sa carrière avec les Steelers de Pittsburgh. L’an dernier, il a aidé les Chiefs de Kansas City à remporter le Super Bowl.

Il a d’ailleurs terminé au premier rang chez les receveurs de cette équipe pour les attrapés (78) et les verges de gain (933).

Parmi les autres grosses signatures, les Broncos de Denver ont offert un contrat de cinq ans et 87,5 millions $ au bloqueur à droite Mike McGlinchey. Les 49ers ont aussi fait parler d’eux en embauchant le plaqueur défensif Javon Hargrave. L’ancien des Eagles de Philadelphie a paraphé une entente de quatre ans d’une valeur totale de 84 millions $.