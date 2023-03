Arme à feu : la NBA suspend Ja Morant pour huit matchs

La NBA a servi une suspension de huit parties au joueur-vedette des Grizzlies de Memphis Ja Morant en lien avec une vidéo où il exhibe une arme à feu.

Dans la nuit du 4 mars dernier, l’athlète de 23 ans a fait une diffusion en direct sur son compte Instagram, alors qu’il était dans ce qui semble être une boîte de nuit de la région de Glendale, au Colorado. À un certain moment, les spectateurs ont pu voir Morant tenir un pistolet.

Le service de police de la région a ouvert une enquête, mais a déterminé qu’aucune accusation ne pouvait être portée contre Morant. La NBA a fait son propre examen.

«Selon les informations que nous avons récoltées pendant notre enquête, la ligue n’a pu conclure que l’arme à feu appartenait à Morant, qu’il l’avait amené dans la boîte de nuit ou qu’il avait exposé l’arme à feu au-delà d’une brève période de temps», a indiqué la NBA dans un communiqué.

En entrevue mercredi soir avec le réseau ESPN, le joueur a réitéré qu’il ne possédait pas d’arme à feu. «Ce n’est pas mon genre, ça ne fait pas partie de mes valeurs. J’accepte toutes les conséquences de mes actes. J’ai commis une grosse erreur.»

«Le comportement de Ja était irresponsable, imprudent et potentiellement très dangereux, a pour sa part déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver. Cela a également de graves conséquences compte tenu de son énorme audience et de son influence, en particulier parmi les jeunes partisans qui l'admirent. Il a exprimé des remords sincères pour son comportement. Ja m'a également fait comprendre qu'il a appris de cet incident et qu'il comprend que ses obligations et sa responsabilité envers les Grizzlies de Memphis et la communauté de la NBA au sens large s'étendent bien au-delà de son jeu sur le terrain.»

Après l’incident, les Grizzlies ont suspendu Morant. Il a raté les cinq derniers matchs des siens et ces duels comptent dans sa suspension. Il pourra donc revenir au jeu lundi prochain, contre les Mavericks de Dallas.

Morant connaît une excellente quatrième saison en carrière dans le circuit Silver. Il a maintenu des moyennes de 27,1 points et de 8,2 mentions d'assistance par duel.