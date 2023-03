Aaron Rodgers avec les Jets... de Winnipeg?

Cela semble désormais chose faite qu’Aaron Rodgers portera les couleurs des Jets la saison prochaine, mais ceux de New York ou de Winnipeg?

«Jets» est l’un des noms que se partagent plus d’une équipe de sport professionnel en Amérique du Nord, ce qui donne parfois plusieurs situations cocasses.

Le club de la Ligue nationale de hockey en a profité pour y aller d’un savant montage photo sur les réseaux sociaux, mercredi, montrant de quoi aurait l’air Rodgers dans son uniforme. Le quart-arrière a fière allure, mais on le laissera jouer au football. La légende des Packers de Green Bay devrait rester en vert en se joignant aux Jets de New York.

En plus des Jets, les Cardinals (Arizona et St. Louis), les Giants (San Francisco et New York), les Kings (Los Angeles et Sacramento), les Panthers (Floride et Caroline) et les Rangers (New York et Texas) sont les équipes «en double» du sport professionnel.