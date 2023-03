Danny Maciocia flotte sur un nuage depuis qu'il a appris la nouvelle de la vente des Alouettes à Pierre Karl Péladeau.

C'est ce que le principal intéressé a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«Je suis tellement content d'avoir un nouveau propriétaire. On va travailler ensemble. Je pense qu'on recherche la même chose. On partage la même vision et les mêmes valeurs. Je pense que, les deux, on a une grande fierté pour notre organisation, pour Montréal et pour le Québec. Je suis convaincu qu'on peut continuer à bâtir un programme qui va gagner sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain.»

Le directeur général des Alouettes s'est d'ailleurs montré très honnête en racontant la situation difficile des derniers mois.

«Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'on a pu vivre ici dans les derniers mois. Que ce soit moi, Mario Cecchini, les dirigeants, les entraîneurs ou les joueurs, c'est finalement beaucoup plus clair. J'ai tendance à croire que les choses seront beaucoup plus claires et qu'on va se retrouver dans un environnement qui est beaucoup plus plaisant pour travailler. On peut commencer à viser plus gros.»

Maciocia avoue même avoir pensé à quitter le navire et que c'est en raison de son amour pour son équipe qu'il a pris la décision de rester.

«Il y a eu quelques moments où j'ai commencé à regarder d'autres options. J'ai échangé avec des amis au travers de la planète football, mais j'ai le logo des Alouettes tatoué sur mon coeur. Je veux être ici et je vois un bel avenir. J'ai toujours dit qu'on avait besoin d'un propriétaire local. Ça vient me rejoindre beaucoup. On peut vraiment aspirer aux grands honneurs.»

Le Québécois ne l'a pas eu facile, mais il veut maintenant tourner la page et se concentrer sur les choses positives qui attendent sa formation.

«Pendant plus d'un mois, je n'avais aucune communication avec la ligue. On n'avait pas de président. Je me sentais vraiment isolé. On n'avait pas la chance de signer des joueurs sur le marché des joueurs autonomes, jusqu'à la journée même quand on a reçu l'appel. C'était une situation qui était loin d'être idéale et une période très difficile. Je pense qu'on est maintenant à une autre place et qu'un bel avenir est devant nous.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.