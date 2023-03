Tortorella est «l'homme de la situation» - Brière

Daniel Brière a été nommé directeur général des Flyers de Philadelphie par intérim, vendredi dernier, mais tous s'entendent pour dire que ce titre «intérimaire» devrait disparaître bientôt.

Le Québécois semble être l'homme de la situation pour redresser la barque et selon lui, l'entraîneur-chef John Tortorella est également celui qu'il faut derrière le banc pour les prochaines années.

«Je connais très bien John, a-t-il d'abord avoué, mardi, après la réunion des directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey, en Floride. J'ai fait partie du processus d'embauche l'été dernier et c'était mon choix no 1.

«Il y avait beaucoup de bons entraîneurs disponibles, mais à ce moment-là, je croyais que c'était lui qui était l'homme de la situation pour rebâtir notre culture, ce qu'on avait perdu. Tu ne réalises pas à quel point c'est important une culture jusqu'à temps que tu la perdes. Puis c'est une des forces de John Tortorella.

«J'ai adoré ce qu'il a fait. Les fans vont regarder notre situation et dire qu'on n'a pas une bonne saison, mais il y a d'autres critères d'évaluation et un de ceux-là est ce qu'il [Tortorella] a fait avec nos joueurs, surtout avec des jeunes comme Cam York, Owen Tippett et Morgan Frost qui commencent à très bien jouer sous sa tutelle.

Lors de son point de presse, Daniel Brière a également commenté son arrivée en poste et de quels directeurs généraux il compte s'inspirer. À voir dans la vidéo ci-dessus.