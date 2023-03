LNH: il espère revenir après deux ans de COVID longue

Près de deux ans après avoir contracté la COVID-19, l’ancien attaquant des Canucks de Vancouver Brandon Sutter en ressent encore certains effets.

Le vétéran de 34 ans est l’un des malchanceux qui souffrent de ce qui est appelé «la COVID longue». Malgré cela, il croit être suffisamment remis pour tenter un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est ce que Sutter a indiqué lundi, lors de son passage à la baladodiffusion «Eric Francis show».

«On ne sait jamais, mais j’ai l’impression de me frayer un chemin et je vois la lumière au bout du tunnel», a-t-il déclaré.

«Je suis de nouveau capable de m’entraîner et d'effectuer des tâches de tous les jours. Je patine quelques jours par semaine avec les Rebels [de Red Deer]. Je ne peux pas encore tout faire ce que j’aimerais et pousser la machine au niveau souhaité, mais je m’améliore. J’espère que tout ça sera derrière moi cet été.»

Des problèmes avec son système immunitaire

Sutter a obtenu un résultat positif à la COVID-19 en mars 2021, comme ce fut le cas de la majorité de ses coéquipiers des Canucks. Il a été très malade, mais a terminé la campagne sans difficulté.

Le joueur d'avant a ensuite paraphé une prolongation de contrat d’un an avec la formation de Vancouver, mais n’a pas été en mesure de jouer un seul match en 2021-2022. Quelques semaines avant le début de cette saison, sa santé s’est détériorée.

«Ça n'a plus rien à voir avec le virus lui-même, ce fut la réaction de mon système immunitaire, a expliqué Sutter, dont le combat initial contre la COVID-19 lui a parfois donné l'impression d'être sur le point de suffoquer.

«C'est délicat quand on parle du système immunitaire. Ce n'est pas non plus de notoriété publique pour la plupart des médecins, donc c'est difficile.»

«La route a été longue et ça remonte à près de deux ans maintenant... Le plus difficile, ce fut l’éternité pour comprendre quel était le problème et pourquoi je me sentais si mal tout le temps.»

À la recherche d’un essai

Sutton va mieux aujourd’hui et caresse encore le rêve d’évoluer dans la meilleure ligue de hockey au monde, lui qui y a déjà disputé 770 matchs. Le choix de première ronde (11e au total) des Hurricanes de la Caroline au repêchage de 2007 est bien conscient qu’aucune équipe de la LNH ne lui offrira un contrat, mais il espère obtenir un essai professionnel pour l’un des 32 camps d’entraînement en vue de la campagne 2023-2024.

«C’est l’objectif, a dit Sutter. Ce serait la meilleure option pour moi et pour n’importe quelle équipe. Je pourrais voir comment ça se passe pendant le camp et m’assurer que je suis capable. Si je ne crois pas que je suis en mesure [de jouer], je ne le ferai pas.»

«C’est super de m’être installé à la maison [Red Deer] avec mes trois enfants, mais il y a une partie de moi qui ne veut vraiment pas que ma carrière se termine de cette façon.»

«Tous les joueurs qui ont vu leur carrière interrompue par une blessure savent que ce n’est pas facile à vivre.»