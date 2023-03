Les Capitals ne peuvent l'échapper

Les Capitals de Washington sont impliqués dans la course aux séries éliminatoires et chaque défaite supplémentaire amenuiserait considérablement les probabilités d'une participation à la grande danse du printemps. Ce soir, ils croiseront le fer avec les Rangers de New York.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Les «Caps» ont 71 points et accusent un retard de cinq points sur les Islanders de New York, qui sont en position de deuxième équipe repêchée dans l'Association de l'Est. La formation de la capitale américaine a toutefois un match en main sur leurs rivaux.

Avec 84 points, les Rangers n'ont pas trop de soucis. Toutefois, ils n'ont remporté que quatre de leurs 10 derniers matchs. Mais avec des joueurs comme Artemi Panarin, Vladmir Tarasenko, Patrick Kane, Adam Fox et Igor Shesterkin, pour ne nommer que ceux-là, les «Blue Shirts» ne doivent pas être trop nerveux.