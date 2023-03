Jesperi Kotkaniemi a pris son envol!

Jesperi Kotkaniemi semble avoir enfin décollé avec les Hurricanes de la Caroline.

L’ex-joueur de centre des Canadiens de Montréal a récolté mardi soir trois points, dont deux buts (un dans un filet désert), dans une victoire de 5-3 des siens aux dépens des Jets de Winnipeg (à voir dans la vidéo ci-dessus). Une performance qui lui a valu la première étoile de la rencontre.

«Il y a quelques jours, on a appris une nouvelle difficile [Andrei Svechnikov, blessé, qui ratera le reste de la saison]. Svechy est un gros morceau de notre équipe. On voulait gagner ce match pour lui», a souligné le Finlandais en entrevue après la rencontre.

Kotkaniemi revendique désormais 26 points à ses 35 derniers matchs après avoir connu un timide début de saison.

À ses 31 premiers matchs de la campagne, il avait été limité à sept points; trois buts et quatre aides. Mais il n'a plus regardé derrière par la suite. Le numéro 82 se retrouve présentement au centre de Teuvo Teravainen et Martin Necas au sein du deuxième trio des Hurricanes.