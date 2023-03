Jakob Chychrun : Le DG des Coyotes se défend

Le directeur général des Coyotes de l’Arizona, Bill Armstrong, a tenu à défendre l’échange qui a envoyé le défenseur Jakob Chychrun aux Sénateurs d’Ottawa.

Le nom de l’arrière se trouvait au cœur des rumeurs de transaction depuis janvier 2022, mais la transaction l’impliquant est finalement survenue le 1er mars dernier. Les «Yotes» ont obtenu des choix conditionnels de première (2023) et de deuxième ronde (2024) ainsi qu'une sélection de deuxième tour (2026) au repêchage.

«Je lisais un article sur la façon dont nous avons raté notre coup. Une grande saga et comment nous avons tout gâché. Les gens oublient et ne comprennent pas vraiment que Jakob a été blessé pendant huit mois», a déclaré le DG lors de son passage à la baladodiffusion «Cam and Strick Podcast».

Chychrun n’a pas pu être échangé avant la date limite des transactions de la saison 2021-2022, puisqu’il était sur la touche. Il a d’ailleurs raté les 24 dernières parties des siens au cours de cette campagne. Le patineur de 24 ans a également été contraint de manquer les 16 premiers matchs de la présente campagne en raison d’une blessure à un poignet.

Armstrong a aussi dit que les performances de Chychrun en 2021-2022 ne l’ont pas aidé.

«C’est difficile d’échanger un joueur quand il vient de terminer sa saison avec un différentiel de -20. Il était terrible. Ensuite, tu ajoutes son historique de blessures et il est à l’écart pour huit mois.»

De plus, Armstrong a révélé qu’il avait un échange en place pour Chychrun pendant le dernier repêchage. Le joueur ne voulait cependant pas évoluer pour cette formation. Le DG a aussi admis que le retour était moins gros que celui obtenu des «Sens».

«Nous aurions pu forcer la note et nous aurions obtenu deux choix tardifs de première ronde. Nous aurions aussi dû retenir une partie de son salaire, entre 3,1 et 5,1 millions $. Pourquoi aurions-nous fait ça pour deux choix de première ronde tardifs?»