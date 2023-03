«C'était en montagnes russes» - Martin St-Louis

Malgré la domination totale des Penguins, Martin St-Louis était content de voir son équipe trouver une façon de l'emporter.

C'est ce que l'entraîneur-chef a déclaré après la rencontre.

«Aujourd'hui, c'était en montagnes russes, mais j'ai aimé notre réponse. En perdant 2-0 en partant, on se disait que c'était la même chose qu'hier. On s'est bien repris et on a eu une bonne fin de première période. Il n'y avait rien de parfait, mais on a été cherché une victoire.»

Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

