CF Montréal: Samuel Piette, maintenant le seul capitaine à bord

Le Québécois Samuel Piette a été nommé capitaine officiel du CF Montréal, lui qui a porté le brassard à plusieurs reprises au cours des dernières saisons.

Le club en a fait l’annonce pendant son événement de lancement de la saison, mardi soir.

Le milieu défensif originaire de Le Gardeur était co-capitaine avec Victor Wanyama la saison dernière. Le Kenyan et le défenseur Kamal Miller demeureront les adjoints de Piette.

«Je suis très fier de ce titre qui indique que j’ai la confiance du Club, de l’entraîneur-chef et des joueurs, a-t-il indiqué par voie de communiqué. Je veux continuer à remplir ce rôle le mieux possible pour continuer à pousser cette équipe dans la bonne direction, atteindre de nouveaux objectifs et continuer de faire en sorte que les partisans soient fiers de notre équipe.»

Arrivé à Montréal en 2017, Piette a effectué 145 apparitions dans le maillot du Bleu-Blanc-Noir, dont 129 départs. Le CF lui a consenti une prolongation de contrat de trois ans en octobre dernier.

«Samuel est un leader positif et un exemple à suivre autant sur le terrain qu’à l’extérieur, a ajouté l’entraîneur-chef Hernan Losada. C’est le joueur qui a maintenant le plus de minutes avec le Club ce qui démontre toute sa loyauté et son engagement envers l’organisation. C’est un joueur discipliné qui prêche par l’exemple et qui communique très bien avec tout le groupe dans plusieurs langues, ce qui permet d’avoir une bonne ambiance dans le vestiaire.»

Toujours en quête d’une première victoire en Major League Soccer cette saison, le onze montréalais ouvrira sa campagne à domicile samedi, lors d’un duel au Stade olympique contre l’Union de Philadelphie.