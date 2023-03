Aaron Rodgers aurait dressé une liste pour les Jets

Même s’il n’est pas encore un membre des Jets de New York, le quart-arrière Aaron Rodgers exigerait plusieurs choses à l’organisation en vue de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Selon ce qu’a appris mardi le réseau ESPN, la liste comprendrait ses anciens coéquipiers chez les Packers de Green Bay Randall Cobb, Allen Lazard et Marcedes Lewis. Le receveur de passes Odell Beckham fils ferait aussi saliver le pivot de 39 ans.

Pour le moment, Rodgers est encore un membre des Packers, lui qui a toujours une entente valide pour deux saisons. Son nom est cependant associé à des rumeurs de transaction depuis un bon moment déjà.

Lundi, l’ancien journaliste d’ESPN Trey Wingo avançait que l’organisation du Wisconsin et les Jets s’étaient entendus sur les modalités d’une transaction. La nouvelle a cependant été démentie par l’expert du NFL Network Ian Rapoport.

Il semblerait que la balle soit dans le camp de Rodgers. Le quart-arrière serait en réflexion à savoir s’il veut rejoindre les Jets ou prendre sa retraite. Les Packers auraient quant à eux décidé de passer à un autre appel et de faire confiance à Jordan Love pour diriger leur attaque en 2023.

Pour revenir à la liste de Rodgers, le club de la Grosse Pomme aurait répondu à l’une de ses exigences en embauchant Lazard. Selon ESPN, l’athlète de 27 ans serait sur le point de parapher un contrat avec l’équipe.

Lazard et Rodgers ont joué ensemble lors des cinq dernières campagnes. En 2022, le receveur a mis ses mains sur 60 des 100 ballons envoyés dans sa direction. Il a amassé 788 verges et inscrit six touchés.