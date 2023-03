Une bonne nouvelle pour Vladimir Guerrero fils et les Jays

Déçu d’avoir renoncé à représenter la République dominicaine à la Classique mondiale de baseball, le joueur de premier coussin des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils prend du mieux et pourrait disputer des matchs préparatoires sous peu.

C’est ce qu’a indiqué lundi au réseau Sportsnet le gérant des Jays, John Schneider, précisant que son protégé avait progressé durant son rétablissement en fin de semaine. Guerrero fils continue de se remettre d’une inflammation au genou droit l’ayant contraint de quitter la partie hors-concours du 3 mars face aux Rays de Tampa Bay.

«Il a dit se sentir en excellente forme, ce qui est formidable, a déclaré Schneider. Espérons qu’il courra énormément sur les sentiers cette année; il doit ainsi poursuivre sa préparation. Probablement qu’au cours des jours à venir, vous le verrez en action, pourvu qu’il se sente bien après son entraînement du jour.»

L’athlète de 23 ans souhaite être à son mieux quand les Jays visiteront les Cardinals de St. Louis pour entamer la campagne, le 30 mars. «Je prendrai le tout tranquillement et je ne brusquerai rien, a-t-il promis, deux jours après être tombé au combat. Je continuerai de suivre les traitements et lorsque mon genou dira qu’il est prêt, je le serai.»

En 160 rencontres, le cogneur a totalisé 32 circuits et 97 points produits l’an passé.

Écrasante victoire

Un peu plus tard en journée, les coéquipiers de Guerrero fils ont poursuivi leurs succès en dominant les Red Sox de Boston 16 à 3 dans un affrontement préparatoire présenté en Floride.

Il s’agit de la cinquième victoire de suite des Blue Jays, qui ont visiblement trouvé la bonne formule pendant leur camp de printemps.

Bo Bichette a été le représentant de l’équipe canadienne qui a produit le plus de points, soit quatre, pendant ce duel contre les Red Sox. En première manche, le jeune joueur-vedette a réussi un circuit en solo. Il a de nouveau étiré les bras au quatrième tour au bâton des siens. Cette fois, son coéquipier Whit Merrifield était sur les sentiers. Un engagement plus tard, Bichette a profité d’une erreur du joueur de deuxième but Eddinson Paulino pour permettre à Rainer Nunez et David Schneider de fouler la plaque.

Le partant des Blue Jays, Alek Manoah, a permis les trois points de ses rivaux en trois manches et un tiers de boulot. Il a donné deux coups sûrs et quatre passes gratuites, mais a également retiré cinq frappeurs adverses sur des prises.

Les six releveurs torontois utilisés par la suite n’ont permis aucune frappe en lieu sûr.

La troupe de Schneider reprendra l’action mardi, avec un duel en soirée contre les Yankees de New York.