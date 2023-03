Un nouveau médaillé québécois aux Jeux de 2024?

Du haut de ses 5 ans, William Emard rêvait déjà de participer aux Jeux olympiques ! Aujourd’hui, cet objectif est plus près que jamais pour le jeune athlète qui se prépare activement pour les qualifications olympiques qui auront lieu en septembre prochain. La gymnastique artistique aura-t-elle un nouveau médaillé québécois aux Jeux de Paris en 2024 ?

Les paris sont ouverts, mais, d’ici là, le gymnaste de 22 ans continue de se dépasser au quotidien en conjuguant travail, persévérance et passion !

D’où vient ta passion pour la gymnastique artistique ?

J’ai commencé très jeune la gymnastique puisque ma sœur pratiquait aussi ce sport. De 4 à 7 ans, je faisais de la gymnastique de manière récréative. J’adorais ça et j’étais le petit élève cool qui était capable de faire la split et de marcher sur ses mains ! C’est à l’âge de 8 ans que j’ai commencé la compétition, mais, durant tout mon primaire, mon objectif premier était d’avoir du plaisir. Au secondaire, c’est devenu un peu plus sérieux avec une vision d’équipe nationale, de camps d’entraînement nationaux et de compétitions internationales. J’ai ensuite gravi tranquillement les échelons jusqu’à devenir l’athlète que je suis aujourd’hui.

Jusqu’à ce jour, quels ont été tes plus grands défis au niveau sportif ?

Les blessures ont fait partie intégrante de mon parcours et elles furent toutes compliquées à gérer. Plus récemment, j’ai dû surmonter de l’anxiété, un manque de confiance en moi et de l’épuisement mental relié au sport, à la suite de plusieurs événements survenus en 2022. J’ai décidé de me retirer du sport un certain temps afin de recharger mes batteries et ça va beaucoup mieux depuis.

Quelles sont les aptitudes requises pour la pratique de ton sport ?

La gymnastique est extrêmement difficile et, à mon avis, il s’agit même du sport le plus complexe à pratiquer. Les différents mouvements acrobatiques qui composent nos routines peuvent prendre des semaines, des mois et même des années de travail à maîtriser. La charge de travail est énorme. Ainsi, un gymnaste se doit d’être persévérant et déterminé. Les meilleurs gymnastes ne sont pas les plus talentueux, ce sont ceux qui sont tombés le plus souvent dans leur vie. Ils ont tout simplement continué jusqu’à ce qu’ils ne tombent plus.

Que représentent le sport et l’activité physique pour toi ?

Le sport a toujours été présent dans ma vie et au sein de ma famille. Si mes parents n’étaient pas au gymnase, ils étaient à l’aréna, sur un terrain de soccer ou encore sur un terrain de football avec ma sœur, l’un de mes frères ou moi. J’adore la pratique sportive sous toutes ses formes et j’essaie de faire le plus d’activités possible même si la gymnastique demeure la principale. Juste prendre mon vélo, l’enfourcher et pédaler pendant quelques heures le dimanche matin, en me vidant l’esprit, est quelque chose qui me plaît énormément.

Quels sont tes objectifs professionnels ?

J’étudie actuellement en administration, mais ce ne fut pas un chemin direct, loin de là ! Travailler dans le sport est quelque chose qui m’allume. Je voulais donc combiner mon domaine d’études à celui-ci. J’espère être gestionnaire au sein d’une équipe sportive, d’une fédération sportive ou d’un organisme qui me permettra de garder contact avec cet aspect de ma vie. Le but ultime serait de travailler pour les Canadiens de Montréal. Afin d’atteindre cet objectif, je devrai terminer mon baccalauréat en marketing. Par la suite, je poursuivrai mes études avec un DESS en gestion du sport à HEC Montréal.

Quels sont tes trucs pour arriver à concilier études, sport et vie sociale ?

L’organisation ! C’est vraiment la clé de mon succès à l’école et dans le sport. On a des horaires de fou et je n’ai pas comme philosophie de m’enfermer dans ma chambre et de toujours étudier. Je fais mes travaux et j’étudie, bien sûr, mais je me donne des blocs pour le faire. J’essaie de respecter cet horaire le plus possible pour pouvoir aussi faire des activités sociales avec des amis et ma famille. J’ai réalisé que ma santé mentale avait un gros impact sur mes résultats sportifs, mais aussi scolaires.

As-tu le temps de t’impliquer auprès des jeunes sportifs ?

J’ai commencé à donner des conférences en milieu scolaire afin d’inciter les jeunes à bouger plus. J’y parle de mon parcours et de mes défis en mettant l’accent sur la persévérance et la détermination. Je tiens à le faire, car les jeunes ont besoin de bouger plus qu’ils le font actuellement. J’ai beaucoup reçu comme athlète et j’aime croire que j’aide quelques jeunes à mon tour.

Profil

Âge : 22 ans

Sport : Gymnastique artistique

Classification : Excellence

Établissement scolaire : UQAM et TÉLUQ

Moyenne scolaire : 4,3/4,3 et 4,0/4,3

Programme d’études : Administration/marketing

Questions en rafale

Quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer ?

Le tennis.

La chanson qui te donne de l’énergie avant une compétition ?

Cinderella Man d’Eminem.

Quelles matières scolaires préfères-tu ?

L’économie et le droit des affaires.

À quoi ressemble une journée typique de congé pour toi ?

Voir des amis pour le brunch, prendre l’air et lire avec un bon expresso.

Performances remarquables

2022

Internationaux de France

Niveau : International

Résultat : 5e (sol)

2021

Coupe du monde

Niveau : International

Résultat : 1er (saut)

2021

Élite Canada

Niveau : National

Résultat : 1er