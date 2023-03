Power Rankings : semaine du 13 mars

Avec la défaite contre les Devils, Montréal a maintenant échappé six matchs de suite, mais c’est loin d’être que du négatif.

Le Canadien était dans le coup lors de chacune de ces rencontres.

Cinq des six matchs ont été décidés par un but et la seule exception est la défaite de 3-1 contre les Devils, qui était un match d’un but avant que Tomas Tatar ne marque dans un filet désert.

Résultat, le choix du Canadien tomberait présentement cinquième au total, avec 8,5% de chances de gagner la loterie.

Bref, le Canadien joue du hockey compétitif tout en améliorant ses chances de remporter la loterie Connor Bedard. C’est le meilleur des deux mondes!