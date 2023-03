L'expérience humaine exceptionnelle d'Aurélie Poiré

C’est après avoir assisté aux débuts de son frère au taekwondo qu’Aurélie Poiré a troqué la danse pour ce sport qui allait devenir sa passion. La jeune fille est immédiatement tombée en amour avec cette discipline sportive qui lui permet de se dépasser, mais aussi de laisser s’exprimer son côté combatif.

Aurélie a rapidement gravi les échelons pour obtenir sa ceinture noire à l’âge de 14 ans, avant de faire son entrée dans le circuit international deux ans plus tard. Depuis, elle affirme fièrement vivre chaque jour une expérience humaine exceptionnelle qui lui permet de grandir et de se développer en tant qu’être humain !

Quel est ton objectif sportif ultime ?

Depuis que j’ai commencé la compétition, j’ai comme objectif de me rendre aux Jeux olympiques. Ce but me pousse à me dépasser continuellement à l’entraînement, mais aussi à garder la meilleure éthique de travail et de vie possible. C’est également cet objectif qui m’a permis de conserver ma motivation durant les deux ans de pandémie. Mes résultats de l’an dernier et mes performances face aux meilleures athlètes du monde me permettent aujourd’hui d’y croire plus que jamais, mais c’est certain que les efforts continueront de s’imposer.

Quelles sont les aptitudes requises pour la pratique du taekwondo et quelles qualités as-tu développées grâce à celui-ci ?

Le taekwondo est un sport très complet qui nécessite autant de la force physique, de la puissance et un bon cardio qu’une grande vitesse d’exécution et de prise de décision, car tout s’y déroule très vite. Mon sport m’a permis d’améliorer ma capacité d’adaptation parce qu’à chaque fois que j’embarque sur un plateau, une nouvelle adversaire me confronte à un nouveau problème auquel je dois trouver une solution afin d’en ressortir avec la victoire. Le taekwondo m’a aussi permis de développper ma confiance en moi et ma persévérance.

Quelle est ta plus grande réalisation au niveau sportif ?

Ma 1re place au Pan Am Série 1 l’an passé au Texas. C’était ma première médaille d’or au niveau international et, en plus, elle m’a permis d’atteindre le top 50 mondial et d’obtenir ma place dans l’équipe nationale pour les Championnats Pan Am qui auront lieu en 2024. C’est à ce moment que j’ai réellement réalisé que j’étais de calibre pour affronter les meilleures au monde et que j’avais le talent et l’ardeur au travail pour réaliser des performances qui me permettront d’atteindre mes buts.

Quel est l’athlète qui t’inspire le plus ?

Roger Federer. C’est non seulement un athlète exceptionnel qui a eu une carrière de rêve, mais c’est aussi un être humain d’exception. Son éthique de travail et son attitude, autant sur le court de tennis qu’en dehors, font de lui un modèle que j’aimerais suivre. Une autre personne qui m’inspire beaucoup est mon grand-père, en raison de son ardeur au travail et de sa vision de la vie. C’est un homme qui a toujours donné son maximum pour réussir. Il me permet de croire en mes rêves, tout comme il a toujours cru aux siens, et il m’a fait comprendre qu’il faut écouter son cœur et faire ce qu’on aime dans la vie pour s’épanouir.

Quels sont tes objectifs professionnels ?

Mon expérience en tant qu’athlète est ce qui m’a menée à commencer mes études en kinésiologie. C’est un domaine qui va me permettre de m’épanouir d’un point de vue professionnel, car je serai tous les jours amenée à relever les limites de la performance sportive afin de mener d’autres athlètes à atteindre leurs plus hauts sommets. Ce sera un des meilleurs moyens de continuer à me dépasser quotidiennement suite à ma carrière sportive, tout en ressentant l’adrénaline, la joie, mais aussi les déceptions qui font partie de la carrière de tout athlète.

Comment arrives-tu à concilier études, sport et vie sociale ?

Je suis une personne qui planifie bien son horaire et c’est ce qui m’aide à réussir à concilier les différentes sphères de ma vie. Je suis aussi une fille proactive et, dès que j’ai du temps, j’essaie de prendre de l’avance dans mes études afin de ne pas me retrouver prise au piège par le manque de temps. Je planifie également des moments pour relaxer ou voir mes amis et ma famille parce que je crois qu’il est important de prendre du temps pour soi malgré un horaire très chargé. Cela m’aide à recharger mes batteries et à conserver une bonne santé mentale.

Profil

Âge : 20 ans

Sport : Taekwondo

Classification : Élite

Établissement scolaire : Université Laval

Moyenne scolaire : 4,0/4,3

Programme d’études : Kinésiologie

Questions en rafale

Quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer ?

Le soccer.

Ton moment le plus farfelu en compétition ?

En finale du Toronto Open, lors de la pause avant ma prolongation, je me suis assise avec beaucoup trop d’aplomb... La chaise s’est renversée et je me suis retrouvée sur les fesses, devant tous les spectateurs !

Que préfères-tu manger avant une compétition ?

Je mange toujours une lasagne, c’est une tradition dans l’équipe. Nous avons même un classement des meilleures lasagnes au monde avec notre coach !

Performances remarquables

2022

Pan Am Série 1

Niveau : International

Résultat : 1re

2023

Championnat canadien

Niveau : National

Résultat : 3e

2021

Coupe Québec

Niveau : Provincial

Résultat : 1re