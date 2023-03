«Je dois rendre beaucoup de crédit à St-Louis et Hughes»

Les Canadiens de Montréal ont perdu leurs six derniers matchs, mais les sourires sont encore bien présents dans l'entourage de l'équipe.

C'est une situation plutôt particulière dans la Ligue nationale de hockey, où la victoire est habituellement très importante, mais les partisans semblent accepter et comprendre le plan.

«Je dois rendre beaucoup de crédit à Martin St-Louis et Kent Hughes de vendre leur salade, a avoué Michel Therrien, lundi, à JiC.

«Le propriétaire [Geoff Molson] aussi doit embarquer là-dedans. Là, ça fait deux ans qu'on est dans les bas fonds, mais si on ne voit pas d'amélioration dans trois ou quatre ans, tu dois penser à tes partenaires. Si tu fais juste jouer pour jouer, c'est sûr que l'intérêt du monde va diminuer.»

Cela dit, Therrien comprend très bien la situation dans laquelle l'entraîneur-chef du CH se retrouve.

«Je me mets dans les souliers de St-Louis... il n'a pas un gros club, a-t-il indiqué. Il regarde sa formation, la formation de l'autre côté et il espère juste que ses gars vont compétitionner et que le match sera serré. C'est sa réalité, il ne faut pas lui en vouloir.»

