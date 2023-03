Florence Tremblay sur les traces de sa mère

Florence Tremblay a hérité de sa passion pour la natation artistique de sa mère qui avait elle-même gagné une médaille d’argent aux Jeux du Québec dans cette discipline. Après avoir commencé à pratiquer ce sport dans sa ville natale de Rimouski, Florence a monté un à un les échelons en s’illustrant dans les classements provinciaux et nationaux.

Puis, l’été dernier, la jeune athlète a intégré sa première équipe nationale, avant de participer au Championnat du monde junior dans trois épreuves (équipe technique, duo technique et équipe libre), ce qui lui a permis de réaliser son rêve d’enfance!

Quel est ton objectif sportif ultime ?

Comme la plupart des athlètes de haut niveau, mon plus grand objectif sportif est de participer aux Jeux olympiques. Je sais que le chemin pour s’y rendre sera probablement encore long, difficile et rempli d’embûches, mais je suis prête à fournir tous les efforts nécessaires afin d’atteindre ce but. À plus court terme, mon prochain objectif de compétition est de faire partie de l’équipe nationale junior qui se rendra aux championnats panaméricains en août prochain à Fort Lauderdale, en Floride.

Quelles sont les aptitudes requises pour la pratique de ton sport et quelles qualités as-tu développées grâce à celui-ci ?

Évidemment, la natation artistique demande diverses aptitudes physiques comme la flexibilité, la force musculaire, une très grande capacité cardiovasculaire, la rapidité et l’endurance. Mais mon sport m’a surtout permis d’acquérir de nombreuses aptitudes psychologiques et mentales qui, sans l’ombre d’un doute, me porteront avantage dans ma vie et future carrière. Je parle du sens de l’organisation et de l’autonomie que j’ai développé dès un très jeune âge. La détermination et la persévérance sont également des qualités que j’ai acquises grâce à mon sport et qui m’accompagneront loin dans l’avenir.

Comment se déroulent tes séances d’entraînement ?

Dans une semaine normale, nous passons quatre journées complètes (de 8 h à 18 h) et deux demi-journées (de 8 h à 13 h) à la piscine. Nous consacrons aussi neuf heures par semaine à diverses activités en gymnase comme de la musculation, du cardio, de la boxe ou de la danse. Nous avons également quatre heures où nous travaillons notre flexibilité et une rencontre avec notre préparateur mental, où nous faisons diverses activités en groupe qui nous aident non seulement à nous rapprocher en tant qu’équipe, mais aussi à créer un environnement d’entraînement sain et sécuritaire. Tout cela totalise 42 heures par semaine, sans compter nos nombreux rendez-vous hebdomadaires avec nos spécialistes, les séances de récupération quotidienne, etc.

Que représentent le sport et l’activité physique pour toi ?

Pour moi, ils représentent un moyen de s’évader. Mon sport m’apporte du bonheur et me redonne de la motivation afin d’effectuer les tâches auxquelles j’ai un peu moins envie de m’adonner. Par exemple, j’ai remarqué que je suis beaucoup plus productive dans une journée quand je pratique mon sport ou toute autre forme d’activité physique. Mais surtout, le sport est pour moi un moyen de me surpasser et de m’accomplir.

Quels sont tes objectifs professionnels ?

Depuis le primaire, la science et les mathématiques ont toujours été mes matières favorites ! Dès mon entrée au secondaire, je savais que j’allais étudier en sciences de la nature au cégep. Il faut dire que mes parents ont tous les deux poursuivi une carrière dans le domaine scientifique, la passion pour les sciences est donc une affaire de famille ! Dans le futur, je souhaiterais exercer un métier dans le secteur de la santé afin de transmettre ma passion pour les saines habitudes de vie et d’aider les gens à rester en santé. Plus particulièrement, j’aimerais faire mon entrée dans le programme de médecine dentaire à l’université.

Quels sont tes trucs pour arriver à concilier études, sport et vie sociale ?

Mon meilleur truc est de garder un bon équilibre. Il ne faut pas s’enfoncer dans un de ces aspects comme il ne faut pas en délaisser un. Il est important de passer du bon temps avec les gens qu’on aime et de sortir afin de se distraire et pour se récompenser du travail intense réalisé tant dans le sport que dans les études. Il est également essentiel de posséder une bonne aptitude à gérer son propre temps. C’est un élément clé de la réussite dans plusieurs domaines de la vie et du succès à l’école, dans le sport et dans la vie sociale.

Profil

Âge : 18 ans

Sport : Natation artistique

Classification : Excellence

Établissement scolaire : Cégep Garneau

Moyenne scolaire : 90 %

Programme d’études : Sciences de la nature

Questions en rafale

Quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer ?

La gymnastique.

As-tu un rituel, une superstition avant une compétition ?

Je dois toujours avoir deux pince-nez avec moi en compétition. Jamais un de plus ni de moins !

Que préfères-tu manger avant et après une compétition ?

Avant, je choisis généralement un gruau froid. Après, j’aime manger un grand bol de pâtes !

Y a-t-il un livre qui t’a marquée ?

1984 de George Orwell qui m’a fait réfléchir sur les différents aspects de notre société...

Performances remarquables

2022

Championnat du monde junior

Niveau : International

Résultat : 5e

2021

Championnats canadiens

Niveau : National

Résultat : 3e

2022

Championnat de qualification

Niveau : Provincial

Résultat : 1re