«On a manqué d'exécution» - Martin St-Louis

Malgré la défaite de 8-4 contre l'Avalanche, lundi, Martin St-Louis n'y a pas vu que du négatif.

C'est ce que l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal a déclaré après la rencontre.

«Ils ont eu un bon départ et on a manqué d'exécution. Nous nous sommes creusés un trou. On a essayé de se corriger durant le match. On voit pourquoi cette équipe a gagné l'an dernier. Il faut leur donner le crédit.»

