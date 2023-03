Des Québécois qui ont eu un excellent week-end

Les partisans d’ici croyant au savoir-faire des Québécois ont sûrement exprimé leur ravissement devant les belles performances de quelques joueurs de la province au cours de la récente fin de semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Québec peut miser sur de solides porte-étendards à travers le circuit Bettman et certains ont aidé leur formation respective grâce à leur touche autour des filets ennemis. Voici ceux ayant suscité notre attention.

Patrice Bergeron, Bruins de Boston

Le capitaine des Bruins demeure comme le bon vin et il a d’ailleurs inscrit son 24e but de la saison, samedi, dans une victoire de 3 à 2 aux dépens des Red Wings de Detroit. Ce triomphe a assuré à Boston une participation aux prochaines séries de la Coupe Stanley. Si l’équipe revendique 105 points au classement, elle peut notamment remercier Patrice Bergeron et son taux d’efficacité de 60,21 % dans le cercle des mises au jeu.

Jonathan Huberdeau, Flames de Calgary

Les Flames de Calgary ont désespérément besoin de points afin de revenir dans le portrait éliminatoire et, dimanche, ils ont effectué un pas dans la bonne direction en malmenant les Sénateurs d’Ottawa 5 à 1. Décevant en 2022-2023, Jonathan Huberdeau a connu une bonne soirée en vertu d’un but et d’une mention d’aide. Blanchi à ses deux sorties précédentes, l’ancien des Panthers de la Floride a amassé 44 points jusqu’ici, ce qui est très loin de son total de 115 de l’année antérieure.

Quelle coordination de Jonathan Huberdeau! -

Jonathan Marchessault, Golden Knights de Vegas

Installés au sommet de la section Pacifique, les Golden Knights de Vegas ont ajouté deux gains en disposant des Hurricanes de la Caroline 4 à 0, samedi, et des Blues de St. Louis 5 à 3 le lendemain. Jonathan Marchessault s’est distingué en marquant dans chaque confrontation, franchissant ainsi le cap des 20 filets pour une sixième fois en carrière. Il occupe le troisième rang de sa formation pour le nombre de buts cette saison.

Kristopher Letang, Penguins de Pittsburgh

Ayant rendez-vous avec le Canadien de Montréal, mardi à Pittsburgh, les Penguins ont sensiblement amélioré leurs probabilités de qualification en signant des victoires à domicile contre les Flyers de Philadelphie, samedi, et les Rangers de New York, dimanche. D’ailleurs, dans ce triomphe de 3 à 2 en prolongation, Kristopher Letang a tranché le débat en déjouant Jaroslav Halak. Le Québécois a joué plus de 28 minutes face aux Blueshirts.

Anthony Mantha, Capitals de Washington

Les Capitals de Washington ont gagné samedi un match très important aux dépens des Islanders de New York, l’équipe qu’ils tentent de rattraper pour se faufiler dans le groupe des clubs qualifiés. Anthony Mantha a saisi l’opportunité pour récolter un but et une aide dans ce gain de 5 à 1 malgré un temps de jeu inférieur à 14 minutes. Il a choisi un excellent moment pour freiner une séquence de 12 affrontements sans point, disette amorcée après la partie du 24 janvier. L’ancien des Wings a accumulé 26 points cette année.