Classique mondiale: la Corée du Sud gagne 22 à 2... en cinq manches

Le sport réserve parfois des duels inégaux et celui opposant la Corée du Sud à la Chine, lundi à Tokyo, à la Classique mondiale de baseball, en fait réellement partie, puisqu’il a fallu seulement cinq manches aux vainqueurs pour réaliser une nouvelle marque du tournoi pour le total de points comptés.

Ainsi, les Sud-Coréens ont savouré une victoire éclatante de 22 à 2, le supplice de leurs rivaux prenant fin en raison de l’écart supérieur à 10 points après cinq tours au bâton au tableau indicateur. Ceux-ci ont croisé le marbre à chaque manche, inscrivant notamment huit points en troisième et six autres à la suivante. L’explosion offensive a été constituée de 20 coups sûrs, ce qui inclut deux circuits - des grands chelems de Ha-Seong Kim (des Padres de San Diego) et de Kunwoo Park - et un double.

Les Chinois espèrent oublier rapidement leur performance à cet événement durant lequel ils ont encaissé quatre revers en autant de sorties au sein du groupe B. Ils ont été dominés 50 à 9 pour le total de points inscrits.

La chaîne TVA Sports diffuse les matchs de la Classique mondiale de baseball en exclusivité francophone.