Changements de trios : «la saison des tests»

Pour le match face à l'Avalanche du Colorado, lundi soir, l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Martin St-Louis, a apporté des changements à sa formation.

Ainsi, Rem Pitlick et Denis Gurianov se retrouvent au sein de la première unité avec Nick Suzuki alors que Rafaël Harvey-Pinard jouera aux côtés de Chris Tierney et Jesse Ylonen.

«Ce n'est pas parce que Ylonen et Harvey-Pinard ne peuvent pas faire le travail et ce n'est pas non plus parce que Pitlick et Gurianov ont été sensationnels, mais c'est juste un changement pour voir si on peut marquer plus de buts», a expliqué St-Louis.

Le Tricolore a perdu ses six dernières rencontres, au cours desquelles il a marqué 14 buts, soit une moyenne de 2,33 par match.

«Les joueurs comprennent que c'est la saison des tests, c'est le temps d'essayer des choses, a indiqué Maxim Lapierre à La Poche Bleue le midi. Le camp d'entraînement commence là pour St-Louis et c'est la bonne chose à faire parce que les matchs valent rien.

«On pourrait peut-être même rappeler un ou deux jeunes de Laval pour voir ce qu'ils peuvent faire dans la Ligue nationale de hockey.»

Voyez l'intervention de Maxim Lapierre et de Louis Robitaille, qui discutent de plusieurs sujets, dans la vidéo ci-dessus.

Trios des Canadiens face à l'Avalanche

Rem Pitlick - Nick Suzuki - Denis Gurianov

Mike Hoffman - Jonathan Drouin - Josh Anderson

Rafaël Harvey-Pinard - Chris Tierney - Jesse Ylonen

Michael Pezzetta - Anthony Richard - Alex Belzile