Xavier Parent fait mal aux Lions

Le Québécois Xavier Parent a touché la cible deux fois pour aider le Thunder des Adirondacks à vaincre les Lions de Trois-Rivières 5 à 2, dimanche après-midi, au Cool Insuring Arena.

L’attaquant de 21 ans a amassé ses deux réussites au deuxième tiers. À sa première saison chez les professionnels, il a dorénavant récolté 24 buts et 27 mentions d’aide pour 51 points en 49 parties dans l’ECHL. Voyez les faits saillants de ce match dans la vidéo ci-dessus.

L’ancien des Mooseheads de Halifax et du Phoenix de Sherbrooke a aussi disputé six rencontres avec les Comets d’Utica, dans la Ligue américaine. À ce niveau, il a obtenu un but et une aide pour deux points.

Matt Jennings, Shane Harper et Nick Rivera ont inscrit les autres réussites du Thunder dans ce deuxième duel en autant de jours contre les Lions. La formation de la Belle Province avait également subi la défaite lors du match de la veille.

Dans l’affrontement du jour, Matthew Barron et Anthony Beauregard ont assuré la réplique des visiteurs. Le gardien Francis Marotte a repoussé 24 des 29 tirs de ses rivaux dans la défaite.

Les Lions tenteront de retrouver le chemin de la victoire vendredi. Pour l’occasion, les Everblades de la Floride seront de passage en Mauricie. Il s’agira du premier de deux duels présentés au Colisée Vidéotron.