Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 13 mars qui en valent le détour.

LNH : Kraken de Seattle c. Stars de Dallas

Le Kraken et les Stars se retrouveront pour un deuxième match de suite. La formation texane a remporté le premier duel au compte de 4 à 3 en prolongation.

La loi des probabilités favorise la 32e formation de la Ligue nationale de hockey, qui œuvra d’ailleurs devant ses partisans.

Prédiction: Victoire du Kraken - 2,10

Tennis : Leylah Annie Fernandez c. Caroline Garcia

Au troisième tour du tournoi de tennis d’Indian Wells, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a rendez-vous avec la Française Caroline Garcia. Les deux femmes sont respectivement les cinquième et trentième têtes de série de cette compétition californienne.

Les rivales se sont affrontées une fois auparavant, soit lors de la dernière édition des Internationaux d’Australie en janvier. Garcia l’avait emportée en deux manches de 7-6(5) et 7-5. Fernandez connait des hauts et des bas cette saison, mais a récemment affirmé qu’elle se sentait en confiance.

Prédiction : Victoire de Fernandez – 2,34

Basketball : Suns de Phoenix c. Warriors de Golden State

Les Suns et les Warriors sont deux des formations qui devraient participer aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest et elles connaissent du succès dernièrement.

La cote de la formation de l’Arizona est particulièrement intéressante quand on considère qu’elle a remporté quatre de ses cinq derniers matchs. De plus, les Suns ont remporté les trois premiers duels contre les Warriors en 2022-2023, et ce, de manière assez convaincante.

Prédiction: Victoire des Suns – 2,65