Bianca Andreescu peut-elle causer la surprise?

La Canadienne Bianca Andreescu n’aura pas une tâche facile ce mardi, puisqu’elle a rendez-vous avec la puissante Iga Swiatek au troisième tour du tournoi de tennis d’Indian Wells.

La Polonaise de 21 ans occupe le premier rang mondial du classement de la WTA depuis le 4 avril 2022. Cette saison, elle a maintenu un excellent dossier de 12-3. Elle a aussi participé à deux finales en quatre tournois et remporté les grands honneurs au Qatar.

Andreescu et Swiatek se sont affrontées une seule fois depuis le début de leur carrière respective. Au tournoi sur terre battue de Rome en 2022, la mieux classée l’avait emporté en deux manches de 7-6(2) et 6-0.

La représentante de l’unifolié croit que l’histoire ne se répètera pas à Indian Wells, parce que les circonstances sont différentes.

«Lors de ce match, je ne souviens d’avoir disputé une bonne première manche, a déclaré Andreescu, dont les propos ont été rapportés par le site web de Tennis Canada. C’était seulement le troisième tournoi que je jouais après avoir été contrainte d’être sur la touche pendant un très long moment.»

«Nous sommes maintenant sur une surface dure, ce que je préfère, a-t-elle ajouté. J’espère que cela jouera en ma faveur, mais je sais qu’elle va bien jouer. Je vais être très bien préparée et je vais l’étudier le plus possible d’ici à notre affrontement.»

Fernandez en aura aussi plein les bras

La Québécoise Leylah Annie Fernandez sera également en action au troisième tour de la compétition californienne. Elle se mesurera à Caroline Garcia.

La cinquième tête de série du volet féminin du tournoi avait éliminé la Montréalaise de 20 ans au deuxième tour des derniers Internationaux d’Australie. Ce duel a été très serré et la Française l’avait emporté 7-6(5) et 7-5.

Depuis le début des hostilités en 2023, Fernandez a déjà participé à cinq tournois, mais n’a jamais été capable de franchir les quarts de finale d’un événement.

«Mon père à un dicton qu’il me répète tout le temps : "Ce qui est équitable est injuste et ce qui est injuste est équitable". Je suis très satisfaite de mon tennis en ce moment. Les tirages au sort n’ont pas été très favorables à mon endroit dernièrement. Ça me permet toutefois de prendre de l’expérience», a indiqué Fernandez.

«Je suis également heureuse d'avoir obtenu ces tirages, parce que je suis capable de voir ce que je dois améliorer et à quel point je dois travailler. Je suis toujours capable de voir le côté positif des choses au lieu de me décourager.»

Par ailleurs, le Québécois Félix Auger-Aliassime disputera aussi un affrontement à Indian Wells mardi. Il a rendez-vous avec l’Argentin Francisco Cerundolo, qu’il a vaincu au troisième tour du premier Grand Chelem de l’année en janvier.