Auger-Aliassime et Shapovalov avancent sans forcer

Les tennismen canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont atteint les quarts de finale du volet de double masculin du tournoi d’Indian Wells sans jouer, dimanche.

La paire a bénéficié du forfait du duo composé par le Britannique Cameron Norrie et l’Autrichien Lucas Miedler.

«FAA» et «Shapo» devront attendre à lundi pour savoir qui seront leurs prochains rivaux. Ils se mesureront aux gagnants du duel entre la paire comprenant l’Indien Rohan Bopanna et le Britannique Matthew Ebden et l’équipe du Bulgare Grigor Dimitrov et du Polonais Hubert Hurkacz.

Auger-Aliassime fait toujours partie de la compétition en simple. Lundi, il affrontera l’Argentin Francisco Cerundolo. Pour sa part, Shapovalov a baissé pavillon dès son premier match. Son tombeur a été le Français Ugo Humbert.

Plus tôt dans la journée, la Canadienne Gabriella Dabrowski et sa coéquipière, la Brésilienne Luisa Stefani, ont défait le duo de l’Américaine Asia Muhammad et de la Kazakhe Anna Danilina en deux manches de 6-1 et 6-3 dans un match des seizièmes de finale.

Au prochain tour, la représentante de l’unifolié et sa partenaire ont rendez-vous avec la Chilienne Alexa Guarachi et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe.