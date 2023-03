Stéphan Larouche et l'évolution de la boxe

Cette semaine au balado «Le dernier round» avec Russ Anber et Mathieu Casavant, l'entraîneur Stéphan Larouche s’ajoute à la conversation.

Il raconte ses souvenirs de boxe et discute de l’évolution des gymnases à travers les années, du combat Germain-Wilcox du 16 mars et de la suite des choses pour Kim Clavel. Tout ça et bien plus encore! Regardez l’épisode de la semaine dans la vidéo ci-dessus ou ici en version audio :