Mikaela Shiffrin devient la plus titrée de tous le temps

(Sportcom) – C’est fait, l’Américaine Mikaela Shiffrin est l’athlète la plus titrée de tous les temps en Coupe du monde de ski alpin avec 87 victoires. Samedi, à Äre, au pays de l’ancien détenteur du record, le Suédois Ingemar Stenmark, Shiffrin a réécrit le livre des records en terminant première du slalom, où Laurence St-Germain (+1,59 s) a signé une cinquième place. Un sommet pour elle dans cette discipline en Coupe du monde.

Lorsque la victoire de Shiffrin a été confirmée, la gagnante n’a pas explosé de joie. Elle s’est plutôt assise en petite boule pour se recueillir et vivre ses émotions avant que la Suisse Wendy Holdener (+0,92 s) et la Suédoise Anna Swenn Larsson (+0,95 s), respectivement deuxième et troisième, n’accourent vers elle pour la féliciter.

Cinquième après la manche initiale alors qu’elle accusait 1,49 seconde de retard derrière Shiffrin, St-Germain s’élançait en Coupe du monde pour une première fois en tant que championne du monde en titre.

«Je suis super contente de ma performance aujourd’hui (samedi), surtout de ma deuxième manche. J’ai fait un petit peu plus d’erreurs qu’à la première, mais mon attitude ressemblait plus à celle des Championnats du monde», a reconnu la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges, ajoutant qu’elle était plus d’attaque à son deuxième passage. «Je savais que si j’exécutais les mêmes choses et que j’avais les mêmes sensations (qu’aux mondiaux), j’aurais un bon résultat.»

Invitée à commenter le record de l’Américaine, la Québécoise se sentait privilégiée d’être aux premières loges.

«C’est vraiment impressionnant et ça fait longtemps qu’on l’attend. Pour ma part, je suis juste vraiment contente d’avoir pu être là la journée où elle a battu le record. C’était vraiment émouvant et impressionnant de voir la course qu’elle a faite aujourd’hui pour atteindre ce record-là.»

Pour sa part, Shiffrin semblait davantage sous le choc que débordante de joie.

«Mon frère et ma belle-sœur sont ici et je ne savais pas qu’ils viendraient, ce qui fait que c’est encore plus spécial. Le meilleur sentiment, c’est de skier en deuxième manche. Évidemment, tu veux gagner, tu es en avance et tu veux être intelligente, mais aussi être rapide. J’ai fait exactement ce que je voulais, alors c’est incroyable !» a commenté Shiffrin au micro de la FIS (Fédération internationale de ski), ajoutant ses mots de remerciements à toute son équipe de soutien.

L’autre Canadienne présente, Ali Nullmeyer, s’est classée 22e (+3,86 s).

Comme avant, ou presque

Être championne du monde, ça ne change pas le monde, sauf que... St-Germain ne passe plus inaperçue au pied des pistes. On l’accoste plus souvent qu’avant et elle a accordé une entrevue à Eurosport, ce qu’elle n’avait jamais fait avant dans le grand cirque blanc. Elle raconte que certains lui ont demandé si elle était contente de sa cinquième place après la course de samedi.

«C’est mon deuxième meilleur résultat à vie ! Je ne m’attends pas à gagner à toutes les courses», a confirmé l’athlète en riant.

Sa victoire surprise aux mondiaux n’a toutefois pas été le déclic qui a fait en sorte qu’elle est maintenant plus constante que jamais à ses deux descentes, ce qui lui manquait en début de saison. Le déclic, c’est à Spindleruv Mlyn, en Tchéquie, qu’il a eu lieu, alors qu’elle avait signé une septième place.

«C’est là que j’ai compris ce qui me manquait et c’était clair ce qu’il fallait que je travaille pour arriver prête aux Championnats du monde.»

Son court retour au Québec qui a été marqué par une tournée médiatique, des examens à Polytechnique Montréal et un passage à titre d’ouvreuse de piste sur les parcours glacés d’une Coupe Nor-Am à Mont-Tremblant n’a pas miné sa préparation pour la fin du calendrier, même si elle sent que la fatigue commence à poindre.

«Je savais que je skiais encore bien et je suis encore sur mon erre d’aller. Ce qui me stressait aujourd’hui, ce n’était pas tant le résultat, mais bien d’exécuter ce que j’ai fait en technique et tactique aux mondiaux.»

Pour la première fois cette saison, Laurence St-Germain a enchaîné deux bonnes courses de suite. Elle aura l’occasion de poursuivre cette séquence à trois, samedi prochain, aux finales de la Coupe du monde de Soldeu, dans la Principauté d’Andorre.

«Cette course, c’est souvent un méga pitch très glacé, mais je me suis améliorée cette année, donc je pense que je peux avoir un bon résultat aussi. Ça va être le fun de célébrer la fin de la saison et surtout Marie-Michèle Gagnon qui va faire sa dernière descente (avant sa retraite)», a conclu St-Germain.