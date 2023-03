Le CH a franchi une autre étape selon Guhle

Les Canadiens de Montréal ont perdu leurs cinq derniers matchs, mais ironiquement, le défenseur Kaiden Guhle estime que l’équipe a franchi une étape dans son processus d’arrivée à maturité.

Sur le plan défensif, c'est le jour et la nuit en comparaison avec le début de la saison, soutient-il.

«J’en parlais à notre entraîneur des défenseurs [Stéphane Robidas] il y a un mois, a raconté la recrue au terme de l’entraînement matinal, samedi. Ça se voit à quel point l’équipe joue mieux que plus tôt cette saison, avant ma blessure. Notre jeu est plus complet. Nous avons une complicité sur la glace. C’est beau à voir.»

«La base du hockey, c’est de défendre, a rappelé de son côté l’attaquant québécois Alex Belzile. Dans un match, tu vas peut-être avoir la rondelle pendant 30 ou 45 secondes si tu passes 15 minutes sur la glace. Le reste du temps, ce qui compte, c’est comment tu te comportes sans la rondelle. [...] Chaque match, on se donne une chance de gagner.»

Même s’il s’est récemment incliné devant les Golden Knights, les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York, le CH a perdu chacun de ces matchs face à de puissantes formations par seulement un but.

«Nous avons la conviction que nous pouvons lutter avec ces équipes, a affirmé Guhle. Tu joues au hockey pour disputer ce genre de matchs contre les meilleurs. Ce sont les rencontres les plus amusantes.»

Belzile n'a rien changé

En feu avec trois buts à ses trois derniers matchs, Belzile assure qu'il n'a absolument rien changé dans son jeu.

«Depuis le junior, mon coach me dit que, quand tu as des chances de marquer, c’est positif. Si tu fais ça constamment, c’est sûr que ça va finir par rentrer. Je suis dédié à cette approche. Je suis un éternel optimiste.»