EN DIRECT: Devils - Canadiens

Les Canadiens affrontent actuellement les Devils du New Jersey à TVA Sports.

03:30- Anthony Richard obtient une autre chance, mais son tir est bloqué par Akira Schmid.

03:04- Les Devils attaquent de partout. Jake Allen freine la menace en arrêtant le tir de Michael McLeod.

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

18:59- BUT NJ 2-0 Nico Hischier est laissé sans surveillance devant le filet de Jake Allen. Il redirige la passe de Damon Severson dans le but. Son 28e de la saison porte la marque à 2-0 en faveur des Devils. Dawson Mercer obtient également une aide.

18:30- Joel Edmundson bloque un lancer et retraite au banc difficilement.

16:03- Anthony Richard s'échappe, mais il est frustré par Akira Schmid.

11:20- Les Canadiens tentent de répliquer, mais le tir de Mike Matheson est bloqué par Akira Schmid.

08:24- BUT NJ 1-0 Les Devils appliquent beaucoup de pression et Kaiden Guhle perd la rondelle derrière le filet. Nathan Bastian s'en empare et marque. Son sixième de la saison donne les devants au New Jersey.

01:25- Nico Hischier frappe à la porte, mais Jake Allen refuse de céder.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Akira Schmid Fiche: 7-4-1 / Moyenne de buts alloués: 1,99 / Taux d’efficacité: 92,5%

Jake Allen Fiche: 14-20-3 / Moyenne de buts alloués: 3,35 / Taux d’efficacité: 89,8%

