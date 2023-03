Rocket: Pierrick Dubé joue les héros

Même s’il ne pouvait compter que sur 10 attaquants, le Rocket de Laval a arraché une victoire de 2 à 1 en prolongation au Crunch de Syracuse, vendredi au Upstate Medical University Arena.

En raison de la suspension à Riley McKay et de la blessure à Brandon Gignac, l’entraîneur-chef Jean-François Houle a employé huit défenseurs dans sa formation. Cette stratégie s’est avérée payante, puisque le Rocket a limité son adversaire à 27 tirs et un seul but.

En période supplémentaire, Mitchell Stephens, qui est tout feu, tout flamme par les temps qui courent, a servi une passe parfaite à Pierrick Dubé pour fermer les livres.

Le Français d’origine a inscrit son neuvième filet de la saison. Il compte 19 points à ses 29 premiers matchs en carrière dans la Ligue américaine.

Stephens avait ouvert la marque avec seulement 16 secondes à faire au premier vingt. Joël Teasdale a trompé tous les joueurs adverses, y compris le gardien Maxime Lagacé, en préparant le lancer sur réception de son coéquipier plutôt que d’opter pour le tir.

Stephens, vétéran de 72 matchs dans le circuit Bettman, a amassé 12 points à ses 12 derniers parties, dont plusieurs buts cruciaux.

La réplique du Crunch est venue du bâton de Daniel Walcott, en période médiane. Le Québécois a trompé la vigilance de Cayden Primeau en infériorité numérique.

Le portier américain s’est dressé devant les 26 autres tirs du club-école du Lightning de Tampa Bay pour ajouter une 12e victoire à son dossier cette saison.

Le Rocket avait essuyé des revers à ses deux derniers duels. Il sera de retour en action samedi, à Springfield, où il se mesurera aux Thunderbirds.