Rien ne va plus pour Denis Shapovalov

Denis Shapovalov blâmera peut-être les caprices de Dame nature pour sa contre-performance face à Ugo Humbert, vendredi, mais le résultat est le même : le Canadien a subi une autre défaite en simple, cette fois à Indian Wells.

Après plusieurs interruptions en raison de la pluie, «Shapo» et son rival ont finalement pu compléter leur match en soirée en Californie. L’Ontarien s’est toutefois écrasé en deuxième manche dans une défaite de 7-5 et 6-4.

Shapovalov, 25e tête de série, a l’habitude de se mettre des bâtons dans les roues. Il a paru décrépi en échappant des avances de 3-1, au premier set, et de 4-1, à la deuxième manche.

Le représentant de l’unifolié a commis pas moins de 14 doubles fautes en seulement 1 h 39 min de jeu. Son inconstance en possession des balles a permis à Humbert de jouir de 11 balles de bris.

Le Français, 77e raquette mondiale, n’a eu qu’à convertir quatre de ces opportunités pour se sauver avec la victoire. Il n’a aussi fauté qu’à 12 reprises, tandis que Shapovalov n’a rien fait pour aider sa cause avec 29 fautes directes.

Depuis sa participation au troisième tour des Internationaux d’Australie, l’athlète de 23 ans s’est aussi incliné face à Wu Yibing, Michael Mmoh et Taylor Fritz. Il n’a remporté qu’un match lors de cette séquence : une victoire en trois manches face à Miomir Kecmanovic à Acapulco.

Shapovalov ne fera pas ses valises dès vendredi pour autant. Il a accédé aux huitièmes de finale du tableau de double, en compagnie de Félix Auger-Aliassime. Les Canadiens affronteront Lucas Miedler et Cameron Norrie dimanche.

-Par ailleurs, en fin d’après-midi, l'Ontarienne Bianca Andreescu et Yulina Putintseva ont été éliminées dans le tournoi de double féminin. Elles ont perdu 7-6 (3) et 6-4 face à Nicole Melichar-Martinez et Ellen Perez.