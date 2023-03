Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 11 mars qui en valent le détour.

Arts martiaux mixtes: Petr Yan c. Merab Dvalishvili

Les amateurs de l’UFC en auront pour leur argent lors du gala Fight Night de samedi, puisque plusieurs grosses pointures seront de la partie. En tête d’affiche, chez les poids coqs, Petr Yan et Merab Dvalishvili devraient offrir un spectacle de qualité. Ces deux vétérans se rapprocheraient d’un combat de championnat en cas de victoire, et ils ont démontré dans les derniers jours toute la haine qu’ils éprouvent l’un envers l’autre. Yan est reconnu comme un des meilleurs boxeurs de sa catégorie et malgré ses trois défaites consécutives, il est favorisé dans ce duel. Dvalishvili a peut-être battu un Jose Aldo vieillissant l’an dernier, mais il ne s’est autrement pas frotté aux meilleurs poids coqs. L’excellente condition cardiovasculaire de Yan pourrait lui permettre de prendre l’ascendant dans les derniers rounds.

Prédiction: Victoire de Petr Yan par décision - 2,10

Tennis : Stanislas Wawrinka c. Miomir Kecmanovic

Le Suisse Stanislas Wawrinka n’est peut-être plus le joueur qu’il a déjà été lorsqu’il a remporté trois tournois du Grand Chelem entre 2014 et 2016, mais l’athlète de 37 ans a encore de l’essence dans le réservoir. Il a atteint les quarts de finale lors de l’Open 13 en France et au Tournoi de Rotterdam. La 100e raquette mondiale en est à sa 12e présence à Indian Wells. Son meilleur résultat en sol californien fut en 2017, lorsqu’il s’était incliné en finale contre son compatriote suisse Roger Federer. Son adversaire Miomir Kecmanovic (32e) a baissé pavillon en trois manches lors de son dernier match, au tournoi d’Acapulco, contre Denis Shapovalov. Les deux joueurs en seront à un premier rendez-vous en carrière.

Prédiction : Victoire de Stanislas Wawrinka - 2,06

Tennis WTA : Karolina Muchova c. Victoria Azarenka

Victoria Azarenka semble avoir retrouvé du poil de la bête cette saison. La 14e joueuse mondiale a connu un beau parcours lors des Internationaux d’Australie. Elle s’est inclinée en demi-finale contre Elena Rybakina en deux manches de 7-6 et 6-3. Azarenka a également atteint les huitièmes de finale à Doha et Dubaï. L’ex numéro 1 mondiale fera face à Karolina Muchova, qui est classée au 76e rang sur l’échiquier mondial. La Tchèque a atteint les quarts de finale au tournoi de Dubaï, avant de déclarer forfait en raison d’une blessure. L’athlète de 26 ans n’a toujours pas remporté de titre en carrière. Les deux joueuses se sont affrontées à une seule reprise, aux Internationaux des États-Unis en 2020, et la Biélorusse avait eu le dessus en trois manches.

Prédiction : Victoire de Victoria Azarenka en deux manches - 2,60