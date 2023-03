Mikaela Shiffrin célèbre, Valérie Grenier rumine

(Sportcom) – Valérie Grenier semblait avoir des ailes lors de la première manche du slalom géant, vendredi à la Coupe du monde d’Äre, en Suède. Les choses se sont toutefois corsées pour la Franco-Ontarienne à sa deuxième descente et elle a terminé la journée en sixième place.

«C’est un résultat que j’aurais trouvé vraiment bon il n’y a pas si longtemps. Je ne veux pas être trop dure envers moi-même, mais en ce moment, j’en veux plus», a admis celle qui a remporté l’or à la Coupe du monde de Kranjska Gora, au mois de janvier.

Si l’Américaine Mikaela Shiffrin a su maintenir la cadence, en route vers la 86e victoire de sa carrière au sein du circuit, ce ne fut pas le cas de Grenier. Elle s’est contentée du 24e temps de la seconde descente, soit 1 min 00,70 s, une perte d’équilibre au haut du parcours ayant complètement chamboulé ses plans.

«Après quelques virages, je suis un peu tombée sur ma hanche. J’ai réussi à récupérer le tout assez rapidement, mais j’ai perdu beaucoup de vitesse. Ç’a m’a frustrée et j’essayais d’aller plus vite, mais évidemment, ce n’était pas la chose à faire. Ç’a créé encore plus d’erreurs, c’était une descente difficile», a-t-elle avoué.

Avec 86 gains, Shiffrin a rejoint le légendaire Ingemar Stenmark au sommet de l’histoire du ski alpin. Troisième après la première manche, l’Italienne Federica Brignone a grimpé au deuxième rang à la fin de la journée de compétition. La Suédoise Sara Hector est montée sur la troisième marche du podium.

La Coupe du monde d’Äre se poursuivra samedi avec la présentation du slalom. Laurence St-Germain y sera présente pour ce qui sera sa première compétition depuis sa victoire aux Championnats du monde le 18 février. De son côté, Grenier se tournera maintenant vers Andorre pour les finales de la Coupe du monde où elle voudra terminer la saison en beauté, le 19 mars, à l’épreuve du slalom géant.