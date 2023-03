Les lanceurs des Blue Jays dominent les Red Sox

Les frappeurs des Red Sox de Boston n’ont pas connu grand succès à la plaque, vendredi, dans un match de la Ligue des pamplemousses les opposant aux Blue Jays. L’équipe torontoise l’a emporté 2 à 0, à Fort Myers en Floride.

Après des contre-performances contre les Pirates de Pittsburgh, les Twins du Minnesota et les Rays de Tampa Bay, où ils ont alloué au moins six points par match, les Jays se montrent de plus en plus confortables au monticule. Leurs artilleurs ont limité à un point les Braves d’Atlanta, jeudi, et ont étouffé les Red Sox dans le duel du jour.

Acquis des Pirates au mois de janvier, le lanceur Zach Thompson (2-0) a été le plus grand tortionnaire de la formation bostonnaise. L’homme de 6 pi 7 po et 250 lb a ajouté la victoire à son dossier en étant parfait en trois manches, effectuant deux retraits sur des prises au passage.

Les Red Sox n’ont frappé que cinq coups sûrs dans la rencontre. En fin de quatrième manche, ils ont eu l’occasion de prendre les devants, mais le retrait sur des prises de Rob Refsnyder a laissé deux coureurs sur les sentiers.

Wynton Bernard a ouvert la marque, au troisième engagement, en envoyant Orelvis Martinez à la plaque à l’aide d’un ballon-sacrifice.

Rainer Nunez a doublé l’avance torontoise en quatrième manche. Son double au champ droit a permis à Cam Eden de marquer.

Du côté des Red Sox, Corey Kluber (1-1) a encaissé la défaite. Il a alloué cinq des neuf coups sûrs des Blue Jays et les deux seuls points de la rencontre, et ce, en seulement trois manches.