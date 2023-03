Le petit frère de Felipe Alou rend l’âme

Petit frère de l’ancien gérant des Expos de Montréal, Jesus Alou est décédé à l’âge de 80 ans, vendredi, ont annoncé les Red Sox de Boston.

Le cadet de Felipe Alou avait récemment subi deux accidents cardiovasculaires.

Jesus Alou a passé 15 saisons dans les ligues majeures. Il a remporté deux fois la Série mondiale, avec les Athletics d’Oakland, en plus de porter les couleurs des Astros de Houston, des Mets de New York et des Giants de San Francisco.

Il œuvrait en tant que dépisteur avec les Red Sox depuis 2002, tout en dirigeant l’école de baseball de l’équipe bostonnaise en République dominicaine.

«Jay était le patriarche de la Red Sox Dominican Academy et du programme Lindos Suenos et a aidé à rassembler les communautés dans la Red Sox Nation. Nous sommes profondément affectés par sa perte», ont écrit les Red Sox dans un communiqué.

Les Alou sont d’ailleurs le seul trio de frères à avoir évolué dans le champ extérieur dans un même match. Felipe, Matty et Jesus ont occupé le poste de voltigeur avec les Giants, le 15 septembre 1963, lors d’un duel face aux Pirates de Pittsburgh.