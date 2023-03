La fin d’une période sombre pour les Alouettes

L’arrivée de Pierre Karl Péladeau chez les Alouettes met officiellement fin à une période peu glorieuse en ce qui concerne les propriétaires de l’équipe.

La LCF a mis les «Als» sous tutelle le 14 février dernier, après un fiasco qui a duré près de trois ans. Le club de Montréal avait été vendu à deux hommes d’affaires ontariens en décembre 2019, soit Sid Spiegel et son gendre Gary Stern. Le premier, qui possédait 75 % des parts de l’équipe, est décédé en 2021 et sa succession n’a jamais vraiment été intéressée par les Alouettes.

De la bisbille entre cette dernière et Stern a mis plusieurs bâtons dans les roues des dirigeants des «Moineaux». À la fin de ce règne, le directeur général Danny Maciocia n’avait même plus la permission d’offrir des contrats à des joueurs, ce qui a grandement complexifié son boulot lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Fidèle à lui-même, le commissaire Randy Ambrosie n’a pas admis que son circuit avait commis une erreur en choisissant des Ontariens il y a trois ans. Il les a plutôt remerciés d’avoir gardé le fort pendant la saison annulée en 2020 et la campagne écourtée en 2021. Sa façon de parler de M. Péladeau en disait toutefois beaucoup sur ce qui différencie ce dernier de ses prédécesseurs.

«Quand Pierre Karl a eu l’opportunité de rencontrer nos gouverneurs, c’est sa passion à l’endroit de Montréal, du Québec et de sa communauté qui est ressortie du lot. [...] L’un des éléments que nous avons le plus appréciés, c’est son engagement sur le long terme envers les Alouettes», a déclaré Ambrosie.

Un président ou une présidente

En achetant les Alouettes, M. Péladeau met la main sur une organisation qui loue toutes ses installations, dont les bureaux du personnel administratif au stade où elle dispute ses matchs. Beaucoup de questionnements entoureront cette situation dans les mois à venir, mais la prochaine étape sera d’embaucher un président ou une présidente. Il faut d’ailleurs s’attendre à ce qu’une nomination se fasse assez rapidement.

«Nous ne sommes pas en mesure d’en faire l’annonce, mais ça arrivera dans un avenir rapproché», a affirmé M. Péladeau.

«Nous cherchons un homme ou une femme d’expérience dans son métier. Ce métier-là, c’est le football ou le sport professionnel. L’aspect marketing sera également important. [...] C’est le profil que nous cherchons chez les candidats et candidates que nous avons déjà identifiés.»

Mentionné par le collègue Éric Leblanc, le nom d’Annie Larouche a fait réagir. Cette dernière est actuellement la vice-présidente aux opérations chez l’Alliance de Montréal. Disons simplement qu’elle a «le profil».

M. Péladeau a aussi tenu à souligner la besogne qu’a abattue l’actuel président par intérim des Alouettes, Mario Cecchini. Ce dernier a fait des miracles pour redresser la situation financière de l’équipe, malgré la pandémie et l’attitude des anciens propriétaires.

«Je tiens à remercier très sincèrement Mario, qui a tenu le fort dans cette période d’instabilité», a-t-il dit à propos de l’homme qui assurera la transition pour encore quelques semaines.

Ce qu'ils ont dit

«C’est un engagement personnel que Pierre Karl prend et je trouve ça particulièrement rassurant pour les employés, les partisans et les commanditaires.» - Le président par intérim des Alouettes, Mario Cecchini

«C’est excitant d’avoir quelqu’un d’aussi passionné et de compétent. C’était inspirant de le voir parler avec fierté de Montréal et des Alouettes.» - Le coordonnateur offensif et l’entraîneur des quarts-arrière des Alouettes, Anthony Calvillo

«Dans un esprit de pragmatisme et de fierté montréalaise, il n'y a absolument rien de négatif à dire sur l'achat des Alouettes par Pierre Karl Péladeau. Quand on se noie, on ne critique pas le sauveteur qui nous sauve. Les Alouettes sont sauvés. C'est une bonne journée.» - L’homme d’affaires montréalais Mitch Garber

«C’est la plus belle annonce qu’on pouvait avoir pour les Alouettes. Ce dont ils ont besoin depuis longtemps, c’est de la stabilité, des propriétaires québécois qui connaissent non seulement le milieu des affaires, mais aussi le milieu du divertissement, parce que c’est ce que c’est.» - L’ex-joueur des Alouettes Étienne Boulay

«Une bonne nouvelle pour la relance des Alouettes» - Le député péquiste Pascal Bérubé

«Pas mal de bonnes nouvelles en une! Le désir de suivre le football de la LCF, l’ami Pierre Karl Péladeau propriétaire d’une grande équipe, le sentiment que les Québécois y brilleront et s’y reconnaîtront. Bravo Pierre Karl!» - Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet

«Une excellente nouvelle! Les Alouettes de Montréal de retour entre les mains d'un propriétaire fièrement Québécois! Mon ami Pierre Karl Péladeau saura certainement ramener au sein de l'équipe une administration forte qui priorisera le talent québécois. Bien hâte de voir ça sur le terrain!» - Alain Therrien, député du Bloc québécois

«Les Alouettes de Montréal reviennent à la maison avec son acquisition par Pierre Karl Péladeau. Soyons fiers que le club revienne en force pour la saison 2023, ici-même, à Montréal. L'histoire d'amour entre la population montréalaise et le football continue de durer!» - Valérie Plante, mairesse de Montréal

«L’organisation de l’Armada tient à féliciter notre partenaire et actionnaire Pierre Karl Péladeau pour l’acquisition des Alouettes de Montréal et pour son engagement envers la communauté de la grande région de Montréal!» - L’Armada de Blainville-Boisbriand, via son compte Facebook