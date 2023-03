La fête se poursuit pour Shohei Ohtani

L’équipe japonaise a remporté son deuxième match à la Classique mondiale de baseball avec une convaincante victoire de 13 à 4 contre la Corée du Sud au Tokyo Dome, vendredi.

L’étoile du Japon Shohei Ohtani a été le meilleur frappeur pour son équipe. Tout comme la veille, il a excellé. Le voltigeur et lanceur des Angels de Los Angeles a frappé deux doubles en trois présences à la plaque, en plus de produire un point. Jeudi, Ohtani avait tenu en échec la Chine durant quatre manches comme artilleur et cogné deux coups sûrs dans un gain de 8 à 1.

Le tournoi est présenté à TVA Sports.

La Corée du Sud a pris les devants en troisième manche en mettant trois points au tableau indicateur grâce à Yang Eui-ji qui a frappé une bombe de deux points, sauf que le Japon a marqué quatre points immédiatement après.

Une autre figure connue des majeures, l’artilleur droitier du Japon Yu Darvish, disputait un premier match avec la formation nationale depuis 2009 et a obtenu la victoire. L’athlète de 36 ans a accordé trois coups sûrs en autant de manches et il a retiré un frappeur sur trois prises.

«C'est mon pays d'origine [Japon], c'est ici que je suis né et que j'ai grandi. Beaucoup de partisans japonais nous regardent. C'est une opportunité tellement spéciale. Sans jouer au baseball au Japon, je n'aurais jamais pu avoir cette carrière, donc j'ai lancé avec gratitude ce soir», a déclaré Darvish après la rencontre dont les propos ont été rapportés par le site MLB.com.

Le gérant de l’équipe japonaise, Hideki Kuriyama, n’a que des éloges pour le lanceur des Padres de San Diego.

«Darvish est une icône pour l'équipe du Japon», a mentionné Kuriayma après la partie.

L’Italie ramenée sur terre

Après avoir surpris l’équipe cubaine avec un gain de 6 à 3 en lever de rideau, l’Italie a baissé pavillon par un pointage de 11 à 7 contre la formation de Taïwan à Taichung.

Tzu-Wei Li, Yu Chang et Kungkuan Giljegiljaw ont chacun frappé un circuit dans la rencontre pour Taïwan.

La victoire est allée au dossier de Yen-Ching Lu, qui n’a pas accordé de coups sûrs en deux manches d’activité.

Le Canada fera son entrée en scène dimanche en faisant face au Royaume-Uni, qui en est à une première participation à ce tournoi. Le match sera présenté sur les ondes de TVA Sports.