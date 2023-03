La détermination des Sénateurs suffira-t-elle?

En pleine course aux séries, les Sénateurs d’Ottawa ne pouvaient pas se permettre d’offrir une performance lamentable comme celle de lundi face aux Blackhawks à Chicago, quand ils ont baissé pavillon 5 à 0 contre l’une des pires formations de la Ligue nationale de hockey (LNH), et ils ont rebondi.

La troupe de DJ Smith s’est retroussé les manches jeudi soir avec un triomphe de 5 à 4 contre le Kraken à Seattle.

«Nous avons eu un match difficile à Chicago. La maturité dont nous avons fait preuve et la façon dont nous avons réagi nous aideront beaucoup», a déclaré l’attaquant Shane Pinto après le match, par le biais de propos rapportés par le quotidien «Ottawa Sun».

«C'est une grosse victoire pour nous. On a été en mesure de demeurer dans le coup en marquant des buts opportuns», a déclaré le pilote de la formation d’Ottawa après la rencontre.

Smith est très satisfait de la réaction de ses joueurs lorsque leurs adversaires ont comblé un retard de trois buts lors de l’engagement médian. «Quand ils [Kraken] ont égalé, nous étions calmes sur le banc.»

«Nous sommes restés solidaires et on a continué à jouer de la bonne manière. Nous n'avons pas essayé de tricher et ça nous a récompensés», a pour sa part affirmé l’attaquant Patrick Brown.

Ça passe ou ça casse

Avec 18 matchs à disputer en saison régulière, Ottawa ne peut se permettre de trébucher s’il veut accéder aux séries pour une première fois depuis la saison 2016-2017. Le club se trouve à quatre points des Penguins de Pittsburgh et de la dernière carte donnant accès aux éliminatoires.

«À ce moment de l’année, on doit livrer des performances de qualité, car tous les matchs d’ici la fin de la saison vont être serrés. Il faut rester fidèle au système», a indiqué le défenseur Nick Holden.

Pour ce faire, les leaders devront montrer la voie. D’ailleurs, Claude Giroux est l’un des principaux acteurs des récents succès des «Sens». Le Franco-Ontarien a inscrit le but égalisateur dans le duel de jeudi, en plus de se faire complice sur le filet victorieux d’Alex DeBrincat en troisième période. Il a récolté 15 points à ses 10 derniers matchs. Cette saison, le numéro 28 compte 65 points en 64 matchs, dont 27 buts. L'athlète de 35 ans se trouve à 12 points du plateau des 1000 en carrière.

L’équipe de la capitale fédérale continuera son périple dans l’Ouest en visitant les Canucks de Vancouver, samedi.