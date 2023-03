À quand le retour de Justin Barron?

Le défenseur Justin Barron a patiné en solitaire quelques minutes avant l’entraînement du Canadien de Montréal, vendredi avant-midi, au complexe sportif de Brossard.

Voyez le point de presse matinal de Martin St-Louis en vidéo principale.

L’arrière ayant porté la veille un chandail interdisant les mises en échec a manqué les quatre derniers affrontements des siens. Le 2 mars, il a été plaqué durement tôt en première période du match face aux Kings de Los Angeles et n’est pas revenu au jeu.

Lors de la séance régulière, Christian Dvorak manquait encore à l'appel, tandis qu'Anthony Richard était présent. Le Québécois a remplacé la veille l'ancien des Coyotes de l'Arizona dans la formation. Par ailleurs, Denis Gurianov a déclarer forfait, car il s'est déplacé à Ottawa pour obtenir un visa.

Points de presse de J. Drouin, R. Harvey-Pinard, K. Guhle et C. Tierney -

La troupe de l’instructeur-chef Martin St-Louis a échappé ses cinq dernières rencontres, incluant les deux plus récentes en fusillade. Après avoir perdu 4 à 3 contre les Rangers de New York, jeudi, elle accueillera les Devils du New Jersey, samedi, dans un duel présenté sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Toutefois, le pilote est très satisfait de ce qu'il voit ces jours-ci.

«On est très engagé comme groupe et l’éthique de travail est très haute. On est connecté, car on sait tout où on s’en va. On est équilibré sur la glace et ce n'est pas juste une chose : c’est une accumulation de trucs qui n’arrivent pas du jour au lendemain et c’est une progression», a-t-il déclaré.