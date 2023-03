30 ans déjà : Assassinat de Dino Bravo

Dino Bravo a été un lutteur et un champion adulé des amateurs de lutte du Québec et d’ailleurs. Il a connu gloire, popularité et succès pendant vingt ans. Mais Dino Bravo, c’était aussi Adolfo Bresciano – Adolphe comme sa famille l’appelait – un fils, un mari et un père.

En ce triste 30e anniversaire de son décès, sa fille Claudia Bresciano a accordé une entrevue à JiC, dans laquelle elle parle de l'homme qu'elle connu, de la personne derrière le lutteur, de cet être mortel dans ce monde de superhéros.

Voyez l'entrevue ainsi qu'un entretien avec Pat Laprade sur le sujet dans la vidéo ci-dessus.