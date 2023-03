Un beau moment attend Marc Joannette

Publié aujourd'hui à 15h48

Mis à jouraujourd'hui à 15h48

L'arbitre Marc Joannette célébrera une étape incroyable ce soir au Centre Bell.

Il y a quelques semaines, le 12 février à Philadelphie, le natif de Verdun est devenu le neuvième arbitre de l'histoire de la LNH à diriger 1 500 matchs en saison régulière, alors qu'il a arbitré un match entre le Kraken de Seattle et les Flyers.

La LNH soulignera l'exploit de Marc, ce soir, avant le match entre les Rangers de New York et les Canadiens. L'arbitre Frédérick L'Écuyer, ainsi que les juges de lignes Jonny Murray et Michel Cormier auront l'honneur de travailler avec Marc pour ce match spécial.

Joannette a fait ses débuts dans la LNH le 1er octobre 1999 à Buffalo, à l'ancien Marine Midland Arena, lors d'un match opposant le Lightning de Tampa Bay aux Sabres. Au cours des 24 saisons suivantes, Marc s'est vu confier d'importants matchs, notamment : la Coupe du monde de hockey de 2004, la classique hivernale « originale » de 2008 au Ralph Stadium de Buffalo (Pittsburgh contre Buffalo), le match des étoiles de la LNH de 2009 à Montréal, les Jeux olympiques d'hiver de 2010 (Vancouver, Canada), la série des stades de 2014 au Soldier Field de Chicago (Pittsburgh contre Chicago), la Classique du Centenaire 2017 au stade TD Place à Ottawa (Montréal vs Ottawa) et il a eu l'honneur d'être sélectionné trois fois pour travailler sur la prestigieuse finale de la Coupe Stanley (2008 - Pittsburgh vs Détroit, 2009 - Détroit vs Pittsburgh et 2018 - Washington vs Vegas).

De plus, il a travaillé dans 172 matchs de séries. Joannette a également célébré son 1000e match de la saison régulière de la LNH au Centre Bell de Montréal le 17 octobre 2015, lorsqu'il a arbitré un match entre les Red Wings de Détroit et les Canadiens. (source NHLOA)

Originaire de Verdun, au Québec, Marc a commencé son parcours d'arbitre à 14 ans. Il a continué à jouer au hockey jusqu'à l'âge de 17 ans avant de se consacrer entièrement à l'arbitrage.

Joannette a passé ses trois premières saisons à travailler principalement à tous les niveaux du hockey mineur dans la région du Lac Saint-Louis. Son talent a été rapidement reconnu et à l'âge de 18 ans, il s’est joint à l'équipe d'officiels de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), d’abord comme juge de ligne et ensuite arbitre pour un total de 11 saisons.

À 23 ans, Joannette a réalisé que sa passion pourrait lui valoir un poste au sein de la Ligue nationale lorsqu'on lui a proposé de participer au défunt « Programme de formation des officiels de la LNH », dans le cadre duquel il était affecté à plusieurs ligues mineures professionnelles et ligues juniors en Amérique du Nord. À l'été 1998, après avoir passé cinq ans dans le programme des stagiaires, il s’est vu offrir un contrat par la LNH.

Sur une note personnelle, je suis extrêmement heureux pour lui. Je connais Marc depuis l’âge de 17 ans. J’ai perdu le compte du nombre de matchs que nous avons travaillés ensemble. J’ai aussi perdu le compte de nos longs voyages en pleine tempête sur les routes du Québec, de nos weekends dans les circuits mineurs professionnels jusqu’à nos voyages dans la LNH.

Félicitations, tu es une source d’inspiration pour les jeunes officiels du Québec.