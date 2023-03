«Suzuki me parle beaucoup» - Harvey-Pinard

Nick Suzuki a pris un grand rôle dans le développement de Rafaël Harvey-Pinard dans les derniers jours.

Depuis que les deux hommes ont été placés sur le même trio, le capitaine est très vocal avec son nouvel ailier.

«Il me parle beaucoup, honnêtement, a raconté Harvey-Pinard en entrevue avec Salut Bonjour, jeudi. Autant sur le banc que dans la chambre et en dehors de la patinoire, il me parle beaucoup pour me donner des petits conseils pour m’ajuster, pour créer plus de jeux avec lui.»

Harvey-Pinard, qui a déjà été capitaine avec les Saguenéens de Chicoutimi dans la LHJMQ, voit en Suzuki un excellent leader.

«Ce n’est peut-être pas le plus vocal, a-t-il admis, mais sur la glace, il montre l’exemple de la façon qu’il travaille. Il va choisir les bons moments pour parler.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.