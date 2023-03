Scotty Bowman est impressionné par les Bruins et voici les raisons

L’ex-entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey (LNH) Scotty Bowman a dirigé plusieurs formations habituées à empiler les victoires et il est bien placé pour aborder le sujet des Bruins de Boston cuvée 2022-2023, qu’il tient en haute estime.

Ceux-ci poursuivent leur chasse aux records de la LNH en vertu de leurs 49 victoires et 103 points en banque jusqu’à maintenant. Ils tentent d’égaler la marque de 62 gains et celle de 132 points qui restent bien à leur portée. Aussi, parmi les deux formations ayant atteint le plateau des 62 triomphes, il y a les Red Wings de Detroit de 1995-1996, tandis que le chiffre de 132 est l’œuvre du Canadien de Montréal de 1976-1977. Dans les deux cas, l’homme derrière le banc était le même : Bowman.

Le gagnant de neuf coupes Stanley croit que les Bruins de la présente saison peuvent réécrire l’histoire de manière éclatante.

«Ils pourraient terminer avec 140 points. Et je me rappelle qu’ils ont amorcé la campagne avec [Charlie] McAvoy blessé, tout comme [Brad] Marchand. Je croyais qu’ils allaient connaître un départ affreux. Puis, on a réalisé à quel point [Hampus] Lindholm est bon. Quelle bonne acquisition fut-il pour eux», a-t-il mentionné au quotidien «Toronto Sun» cette semaine, évoquant l’échange conclu avec les Ducks d’Anaheim le 19 mars 2022 pour mettre la main sur le Suédois.

«Ils forment une équipe avec beaucoup de profondeur, a-t-il ajouté. Et ils ne dépendent pas d’un ou de deux joueurs. Avant, si [Patrice] Bergeron et Marchand n’accomplissaient pas tout, le travail n’était pas complété. Là, ils ont allégé leur tâche et cela a rendu le club meilleur. [David] Pastrnak a excellé, McAvoy aussi.»

La contribution du DG et de l’entraîneur

Bowman, 89 ans, a également exprimé une opinion favorable à l’égard du boulot abattu par le directeur général Don Sweeney.

«On dirait que chaque changement réalisé leur a été profitable. Ils ont obtenu Lindholm l’an dernier et il a été impressionnant. Ils ont accordé un bon contrat à [Linus] Ullmark. Je n’en ai jamais su beaucoup à son sujet et sur le reste, mais il ne semble pas que ce soit le fruit de la chance», a-t-il considéré.

«Ils ont transigé pour [Pavel] Zacha, une déception au New Jersey, et il a été efficace. Ils ont ramené [David] Krejci et il a été bon. Idem pour [Dmitry] Orlov. Regardez tout leur groupe. Taylor Hall évolue sur le troisième trio. Il y a un gars comme Tomas Nosek, peu connu, et il gagne des mises au jeu, tout en se démarquant en infériorité numérique.»

Les compliments sont aussi au rendez-vous en ce qui concerne l’instructeur-chef Jim Montgomery dont le père a connu Bowman.

«J’ai toujours su qu’il était un très bon entraîneur qui a eu des hauts et des bas. Mais cette année...», a-t-il dit sans aborder les problèmes d’alcoolisme ayant mis fin au séjour du Montréalais à la barre des Stars de Dallas en 2019-2020.

Les Bruins peuvent-ils se rendre jusqu’au bout en séries?

«Quand Tampa Bay a gagné 62 matchs [en 2018-2019], je pensais qu’il allait tout rafler, a-t-il indiqué en rappelant le balayage encaissé par le Lightning face aux Blue Jackets de Columbus au premier tour cette année-là. Je dirai ceci : il faudra toute une équipe pour les vaincre et j’insiste sur le mot "équipe". C’est ce qu’ils constituent, plus que n’importe qui d’autre. Ils forment une équipe.»