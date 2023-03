Rangers à Montréal : les hot-dogs de la discorde

Le 5 janvier dernier, les Rangers de New York avaient gagné 4-1 face aux Canadiens, à Montréal.

Après la rencontre, les joueurs n'attendaient donc qu'une chose dans le vestiaire : les fameux hot-dogs de la victoire.

Et à leur grande surprise, ils n'y ont pas eu droit car la direction ne voulait pas qu'ils mangent quelque chose qui «n'est pas bon pour la santé».

«Pas besoin de te dire qu'il y a eu une tornade dans le vestiaire, a raconté Renaud Lavoie, sur un ton léger jeudi, à JiC.

«Il y en a plusieurs qui n'étaient pas contents de ne pas avoir leurs hot-dogs, à un point tel, et je ne blague pas, qu'il y a eu des joueurs extrêmement frustrés de la situation malgré la victoire facile. On me dit que la situation a été corrigée et que ce soir [jeudi], le hot-dog devrait être bien présent dans le vestiaire des Rangers!»

Dans son segment à voir ci-dessus, Renaud Lavoie a également parlé de la première rencontre entre Cole Caufield et Patrick Kane, mercredi soir.