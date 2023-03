Près d’un mois sans Kaprizov

Le Wild du Minnesota a annoncé une déchirante nouvelle à ses partisans, jeudi, en indiquant que l’attaquant vedette de l’équipe, Kirill Kaprizov, devrait rater les trois ou quatre prochaines semaines.

La blessure qu’a subie l’attaquant russe lors du match de mercredi soir face aux Jets de Winnipeg était effrayante, et l’organisation a confirmé qu’il était touché au bas du corps. Kaprizov a reçu tout le poids du défenseur Logan Stanley – un colosse de 6 pi 7 po et 228 lb – sur lui, et sa jambe est restée coincée sur la glace. L’ailier gauche a immédiatement retraité au vestiaire pour ne pas revenir par la suite.

Le joueur de 25 ans est le meilleur pointeur du Wild cette saison, avec 74 points, dont 39 buts. L’an dernier, il avait amassé 108 points, établissant un record de franchise au passage.