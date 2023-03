Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 10 mars qui en valent le détour.

Hockey: Blackhawks de Chicago c. Panthers de la Floride

Malgré la saison décevante des Panthers, ce duel est totalement inégal sur papier. L’équipe floridienne traverse d’autant plus une séquence fructueuse, et c’est en grande partie grâce à Sergei Bobrovsky. L’homme masqué russe, reconnu comme un des joueurs les plus surpayés du circuit, semble retrouver sa forme des beaux jours. Il a affiché un taux d’efficacité supérieur à ,906 à chacun de ses départs depuis le début du mois de février, à l'exception d'une seule défaite. Les «Hawks», de leur côté, sont la pire équipe de la ligue à l’attaque, moyennant environ 2,5 buts par match.

Prédiction: Total de buts plus/moins (incl. prol. et tb) - Moins de 6,5 - 2,00

Basketball: Raptors de Toronto c. Lakers de Los Angeles

Tout comme les Raptors, LeBron James et les Lakers tentent de sauver un début de saison houleux et de participer aux séries éliminatoires. L’équipe californienne n’a jamais vraiment peiné à remplir les paniers adverses depuis le début de la campagne. C’est toutefois le resserrement de leur jeu défensif qui leur a permis de remporter sept de leurs 10 derniers matchs. Historiquement, les «Raps» connaissent beaucoup de succès face aux Lakers, ayant remporté huit de leurs 10 dernières confrontations. Leur défaite face aux Clippers, mercredi, pourrait toutefois avoir miné leur confiance.

Prédiction: Victoire des Lakers de Los Angeles - 1,83

Tennis: Ugo Humbert c. Denis Shapovalov

Le Canadien croisera le fer pour la cinquième fois de sa carrière face au Français, et il est ressorti gagnant de trois de leurs quatre premiers affrontements. «Shapo» est en quête de constance en ce début d’année. Depuis les Internationaux d’Australie, où il s’était arrêté au troisième tour, il a perdu trois de ses quatre duels, deux défaites venant contre des joueurs bien moins bien classés. Humbert, qui est aussi gaucher, s’est incliné en finale du Challenger de Pau, en France, la semaine dernière. Le protégé de Jérémy Chardy a lui aussi connu de meilleurs jours, mais il pourrait poser un défi de taille à Shapovalov.

Prédiction: Victoire en trois manches de Denis Shapovalov - 3,80