NCAA: des Québécois parmi les meilleurs gardiens

L’hégémonie des gardiens québécois dans la Ligue nationale de hockey est peut-être terminée... mais pas dans les rangs collégiaux américains.

En effet, deux des trois portiers en nomination pour le trophée Mike Richter, décerné à l’homme masqué par excellence de la division 1 de la NCAA, sont originaires de la même ville de la Belle Province : Dollard-des-Ormeaux.

Évoluant respectivement avec l’Université Northeastern et l’Université Quinnipiac, Devon Levi et Yaniv Perets sont deux des 41 candidats qui ont été retenus comme finaliste pour l’obtention de cette distinction.

Levi, espoir des Sabres de Buffalo, tentera de devenir le premier gardien de l’histoire à mettre la main sur le trophée à deux reprises. Il l’avait remporté à son année recrue, en 2022.

Cette saison, le Québécois de 22 ans a affiché un dossier de 17-11-5, une moyenne de buts alloués de 2,25 et un excellent taux d’efficacité de ,932.

Perets en est aussi à sa deuxième campagne, bien qu’il fêtera ses 24 ans au mois de mai. Dans la conférence ECAC, il a montré une fiche de 28-5-3, un taux d'efficacité de ,927 et une moyenne de 1,55.

Notons que Perets n’est affilié à aucune équipe du circuit Bettman. Il pourrait toutefois compléter son parcours universitaire avant de proposer ses services sur le marché des joueurs autonomes.

Le troisième candidat en lice pour le trophée Mike Richter est l’Américain Blake Pietila. Meneur de la NCAA pour les blanchissages, avec 10, il porte les couleurs de Michigan Tech.

L’identité du gagnant sera dévoilée le 7 avril, à l’occasion des matchs du Frozen Four à Tampa.

Parmi les récipiendaires notoires de cette récompense, on compte l’espoir du Canadien de Montréal Cayden Primeau (2019) et les excellents portiers Connor Hellebuyck (2014), Thatcher Demko (2016) et Jeremy Swayman (2020).